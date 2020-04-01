Bankalar kredilerde ve kredi kartı faiz oranlarında yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor! Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gidildiğini duyurdu. Kamu bankaları tarafından hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda güncel gelişmeleri öğrenmek isteyenler bankaların son açıklamalarını ve sunulan fırsatları araştırıyor.

YENİ BİR KREDİ UYGULAMASI BAŞLATILDI

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.