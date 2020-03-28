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    • Ekonomi
    • 28.03.2020 17:59
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    • 28.03.2020 18:38
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    Son dakika: 'den iç hat seferleriyle ilgili flaş açıklama: Bilet satışına kısa bir süre ara verildi

    Son dakika haberine göre, 'den iç hat seferleriyle ilgili yapılan açıklamada "Yurt içi seyahatler valilik izniyle yapılacağı için iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verildi" denildi.

    THY'den iç hat seferleriyle ilgili flaş açıklama

    Türk Hava Yolları () Basın Müşaviri Yahya Üstün, yurt içi seyahatlerinin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarına kısa süreyle ara verildiğini duyurdu.

    Üstün, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sayısı azaltılan iç hatlardaki bilet satışları hakkında duyuru yaptı.

    Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz, yurt içi seyahatlerin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarımıza kısa süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan, THY'den bugün yapılan açıklamada, 29 Mart'tan itibaren iç hatlarda, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, İzmir ve Van seferlerinin icra edileceği bildirilmişti.

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