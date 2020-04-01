Ziraat Bankası, 2020 yılında emeklilere düşük faizli kredi desteği veriyor. Yüzde 0,94 faiz oranından başlayan emekli kredisi ile cazip koşullarda kredi kullanabilirsiniz. Emekliler için Ziraat Bankası kredisi hakkında detayları haberimizde hazırladık. Emeklilere konut ve ihtiyaç kredisi veren Ziraat Bankası kredileri için resmi site üzerinden online başvuru yaparak anında kredi kullanabiliyorsunuz. Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç, araç ve konut kredisi alacak kişilere maaşlarına göre taksitlendirme yapılmaktadır. Ayrıca bu kişilere banka tarafından uygun kredi ve faiz oranları sunulmaktadır.