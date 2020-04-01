EN UYGUN TAŞIT, İHTİYAÇ VE KONUT KREDİSİ VEREN BANKA HANGİSİ?

Bankaların güncel kredi oranları incelendiğinde şu anda en uygun konut kredisi veren bankanın kamu bankaları olduğu görülüyor. Sıfır konutlar için en uygun konut kredisi faiz oranı yüzde 0.79 olarak Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım Bankası tarafından veriliyor.

İkinci el konutlarda ise 60 ay vadeli konut kredisi çekmek isteyen kişiler için Vakıf Katılım Bankası yüzde 0,89 faiz oranı ile konut finansmanı desteği sağlarken 120 ve 180 ay vadeli konut kredisi paketlerinde ise söz konusu oran Vakıfbank tarafından yüzde 0.93 olarak uygulanıyor. Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi faiz oranı ise yüzde 0.94 olarak uygulanıyor.

En düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı Şekerbank nefes aldıran ihtiyaç kredisi kampanyası ile yüzde 0.89 olarak uygulanıyor. En uygun taşıt kredisi faiz oranı da Halkbank tarafından yeşil ışık taşıt kredisi kampanyası ile yüzde 0.94 olarak uygulanıyor.