Biz Bize Yeteriz Türkiyem son durum ne kadar toplandı? Bağış kampanyasına katılanlar kim?

Biz Bize Yeteriz Türkiyem son durum nedir? Bağış kampanyası ne kadar toplandı? Kim ne kadar bağışladı? Türkiye bağış kampanyası için seferber oldu. Biz Bize Yeteriz Türkiyem adıyla başlatılan kampanya kapsamında ilk bağış Başkan Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan 7 maaşını bağışlamıştı. Milli Dayanışma kampanyasına vatandaşlar da SMS ile bağış yapabiliyor. Peki, bağış kampanyasına katılanlar kim? Bağış kampanyası son durum nedir? İşte detaylar…
IBAN NUMARALARI NELER?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"nın hesap numaralarını paylaştı. Zehra Zümrüt Selçuk'un paylaştığı görsele göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kovid-19 bağış hesap numaları şöyle:
- T.C. Ziraat Bankası AŞ Ankara Kamu Kurumsal Şubesi-1745 - IBAN: TR 65 0001 0017 4503 2156 2050 21
- T.C. Ziraat Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 22 0020 9000 0014 3597 0000 45
- Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kolej Şubesi - IBAN: TR 55 0001 5001 5800 7310 2018 04
- Türkiye Vakıf Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 45 0021 0000 0003 4994 7000 01
- Türkiye Halk Bankası AŞ Bakanlıklar Şubesi - IBAN: TR 34 0001 2009 4080 0005 0002 30
SMS BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabilecekleri gibi Turkcell, Vodafone, Türk Telekom GSM operatörlerinin "8119 SMS" numarasına "KORONA" yazarak 10 TL karşılığında bağışta bulunabileceklerdir.
BAĞIŞ KAMPANYASINA KATILANLAR!
5 MİLYON TL +
Ziraat Bankası: 62 milyon 300 bin TL
Türk Telekom: 40 Milyon TL
Türkiye İhracatçılar Meclisi: 15 milyon TL
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği: 10 milyon TL
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi: 5 milyon 200 bin TL
İstanbul Ticaret Odası: 5 milyon TL
Tosyalı Holding: 5 milyon TL
1 MİLYON +
Sahibinden: 2 milyon TL
Memur-Sen: 2 milyon TL
Trendyol: 1 milyon TL
Petrol Sanayi Derneği: 1 milyon TL
N11: 1 milyon TL
100 BİN TL +
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 568 bin 750 TL (7 maaş)
Ankara Sanayi Odası: 500 bin TL
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: 181 bin TL (6 maaş + eşinin 13 bin TL'lik ziynet eşyası)
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın: 132 bin TL (6 maaş)
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: 132 bin TL (6 maaş)
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: 132 bin TL (6 maaş)
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 125 bin TL (5 maaş)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 125 bin TL (5 maaş)
İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır: 114 bin TL (6 maaş)
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler: 114 bin TL (6 maaş)
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve patriklik rahipleri: 100 bin TL
Seda Sayan: 100 bin TL
50 BİN TL +
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: 82 bin 500 TL (5 maaş)
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili: 75 bin TL (3 maaş)
AKP İstanbul Milletvekili Sare Aydın: 75 bin TL (3 maaş)
AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu: 75 bin TL (3 maaş)
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: 57 bin TL (3 maaş)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz: 30 bin TL (3 maaş)
Mustafa Ceceli: 50 bin TL
10 BİN TL +
İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: 49 bin 500 TL (3 maaş)
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir: 49 bin 500 (3 maaş)
İzmir Büyükşehir Belediyesi AKP Meclis Grubu: 46 bin TL
Haluk Levent: 30 bin TL
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş: 12 bin TL (1 maaş)
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş: 10 bin TL
Öte yandan Gedik Yatırım da 1 milyon TL değerinde ürün yardımında bulunduğunu duyurdu. Gedik Yatırım tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, dört devlet hastanesinin ihtiyacına yönelik olarak 1 milyon TL değerinde ürün yardımında bulunulduğu belirtildi.
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