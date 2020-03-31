Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in de katkıda bulunduğu kampanyaya SSB'nin iştiraki olduğu şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri de 1'er aylık maaşlarını bağışladı.

Ayrıca SSB koordinasyonunda savunma sanayii firmaları da kampanyaya bağışta bulunuyor. İlk etapta TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, SSTEK ve TEI-TUSAŞ Motor Sanayii firmaları toplamda 10 milyon TL kampanyaya bağışta bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Savunma sanayii sektörü olarak bu süreçte milletimizin ve sağlık sektörümüzün yanındayız. Sektör olarak bütün imkanlarımızı harekete geçirirken, yerli solunum cihazı üretimine de destek oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına da savunma sanayii ailesi olarak bağışlarımızı yapıyoruz. Kişisel desteklerimizin yanında bazı firmalarımızla birlikte sektör olarak toplam 10 milyon TL bağışlamış bulunuyoruz. Bunun devamının da geleceğine inanıyorum. Savunma sanayii ailemizin bütün paydaşlarını ve çalışanlarımızı da bu kampanyaya davet ediyor, verdikleri ve verecekleri destekler için şimdiden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.