Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Bakan Selçuk'tan öğretmen ve velilere müjde

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Coronavirüs önlemleri kapsamında okulların kapalı olduğu sürelerde larına ilişkin, "Konuyla ilgili 'yla çalışmalar yapılıyor, çok da mesafe alındı.

    Öğretmen ve velilere müjde
    Ücretli öğretmenler tatil nedeniyle mağdur edilmeyecek.
    Özel okul taksitleriyle ilgili çalışma yapılacak.
    20 bin yeni öğretmen atanacak
    Merkezi sınav başvuruları otomatik alınacak.

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENE MAAŞ MÜJDESİ GELDİ
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Coronavirüs önlemleri kapsamında okulların kapalı olduğu sürelerde larına ilişkin, "Konuyla ilgili Maliye Bakanlığı'yla çalışmalar yapılıyor, çok da mesafe alındı. Neyi nasıl yapabiliriz konusunda en kısa zamanda bir açıklama olacak" dedi. Bu arada ücretli öğretmenlerin 14 Mart-14 Nisan arası ücretlerinin ödeneceği de bildirildi. 20 bin öğretmen ataması ile ilgili takvime ilişkin de Selçuk, "Okullardaki belirsizlik kalkınca öğretmen atamaları işleyecek" ifadesini kullandı. Selçuk, özel okul taksitlerine ilişkin "Özel okullar, yapılamayan tüm derslerin yaz tatili bile olsa telafi edileceği yönünde açıklama yaptı" diye konuştu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Bakan Selçuk'tan öğretmen ve velilere müjde
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri