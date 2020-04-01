Bakan Selçuk'tan öğretmen ve velilere müjde

Ücretli öğretmenler tatil nedeniyle mağdur edilmeyecek.
Özel okul taksitleriyle ilgili çalışma yapılacak.
20 bin yeni öğretmen atanacak
Merkezi sınav başvuruları otomatik alınacak.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENE MAAŞ MÜJDESİ GELDİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Coronavirüs önlemleri kapsamında okulların kapalı olduğu sürelerde ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin, "Konuyla ilgili Maliye Bakanlığı'yla çalışmalar yapılıyor, çok da mesafe alındı. Neyi nasıl yapabiliriz konusunda en kısa zamanda bir açıklama olacak" dedi. Bu arada ücretli öğretmenlerin 14 Mart-14 Nisan arası ücretlerinin ödeneceği de bildirildi. 20 bin öğretmen ataması ile ilgili takvime ilişkin de Selçuk, "Okullardaki belirsizlik kalkınca öğretmen atamaları işleyecek" ifadesini kullandı. Selçuk, özel okul taksitlerine ilişkin "Özel okullar, yapılamayan tüm derslerin yaz tatili bile olsa telafi edileceği yönünde açıklama yaptı" diye konuştu.
Özel okul taksitleriyle ilgili çalışma yapılacak.
20 bin yeni öğretmen atanacak
Merkezi sınav başvuruları otomatik alınacak.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENE MAAŞ MÜJDESİ GELDİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Coronavirüs önlemleri kapsamında okulların kapalı olduğu sürelerde ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin, "Konuyla ilgili Maliye Bakanlığı'yla çalışmalar yapılıyor, çok da mesafe alındı. Neyi nasıl yapabiliriz konusunda en kısa zamanda bir açıklama olacak" dedi. Bu arada ücretli öğretmenlerin 14 Mart-14 Nisan arası ücretlerinin ödeneceği de bildirildi. 20 bin öğretmen ataması ile ilgili takvime ilişkin de Selçuk, "Okullardaki belirsizlik kalkınca öğretmen atamaları işleyecek" ifadesini kullandı. Selçuk, özel okul taksitlerine ilişkin "Özel okullar, yapılamayan tüm derslerin yaz tatili bile olsa telafi edileceği yönünde açıklama yaptı" diye konuştu.
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