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    • Ekonomi
    • 30.03.2020 09:53
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    • 30.03.2020 09:53
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    Son dakika: e indirim, motorine geliyor! Bu gece yarısı başlayacak

    Son dakika haberi... Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. ile motorin arasındaki fiyat farkı daha da açılacak. Bu gece yarısı benzinde 8 kuruş indirim, motorinde 6 kuruş bekleniyor. Dağıtım şirketi ve bölgesel değişiklikler göstermekle beraber halihazırda benzin 5 TL 31, motorin 5 TL 40 kuruştan satılıyor.

    Benzine indirim yolda!

    Akaryakıtta, bir indirim bir tahterevallisi devam ediyor. Koronavirüs salgını etkisiyle küresel ölçekte emtia fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. , 23 dolar düzeyinde seyrediyor. ün, 1 Nisan'da üretim kısıtlarının kaldırılmasının ardından daha da düşmesi bekleniyor. Brent petrolün, 20 doların altını görmesi sürpriz olarak değerlendirilmiyor.

    Uluslar arası piyasalarda ve motorin fiyatları da günlük olarak sert iniş ve çıkışlara sahne oluyor. Benzinin tonu, 202 dolara kadar geriledi. Motorinde bir miktar oynama söz konusu. Motorinin tonu 300 dolar düzeyinde seyrediyor. Dolar kurunda da yukarı yönlü bir hareket söz konusu.

    BENZİNDE İNDİRİM, MOTORİNDE ZAM
    Bu gece benzinde 8 kuruş indirim, motorinde 6 kuruş zam bekleniyor. Böylece, benzin ile motorin arasındaki fark biraz daha açılmış olacak. Halen (dağıtım şirketi ve bölge değişiklik olabilir) benzin 5 TL 31, motorin 5 TL 40 kuruştan satılıyor.

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