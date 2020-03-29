Son gelen bilgilere göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldı. Brent petrol ve dolar kuru kaynaklı yaşanan gelişmelerin ardından ise benzin fiyatlarına yaşanan fiyat değişimi pompa fiyatlarına yansıdı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte detaylar...
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Brent petrol ve dolar kuru kaynaklı yaşanan gelişmelerin ardından ise benzin fiyatlarına yaşanan fiyat değişimi pompa fiyatlarına yansıdı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu basın açıklaması ile benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren zam yapılacağını açıkladı. EPGİS yapılacak zam tutarını ise 13 kuruş olarak duyurdu.
Bu zam tutarının ardından Ankara ve İzmir'de benzin litre fiyatı 5.17 TL'den 5.30 TL'ye, İstanbul'da ise benzin fiyatları 5.08 TL'den 5.21 TL'ye yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Bloomberg, ABD'li petrol şirketlerinin negatif fiyatlar belirlemeye başladığını yazdı.
Bloomberg, ABD pazarında petrol talebinin, bazı üreticilerin depolama tesislerini boşaltmak için ödeme yapmaya hazır olduğu bir seviyeye düştüğünü belirtti. Örneğin, Wyoming Asphalt Sour şirketi, petrol için negatif fiyat belirleyen ilk şirketlerden biri oldu. Mercuria Energy Group Ltd., mart ayı ortalarında, depodan çıkarılacak her bir ham petrol varili için 19 sent ödemeye hazırdı.
ESAI Energy'den bir analist, ham petrolün üretildiği yerlerin limanlardan uzak ve tüketiciye ulaştırılmasının zor olduğunu ve ayrıca depolama tesislerinin hızla dolduğu yerlerde fiyatların negatif olabileceğini kaydetti. Bloomberg, ABD'li petrol şirketlerinin negatif fiyatlar belirlemeye başladığını yazdı. Bloomberg, ABD pazarında petrol talebinin, bazı üreticilerin depolama tesislerini boşaltmak için ödeme yapmaya hazır olduğu bir seviyeye düştüğünü belirtti.
Örneğin, Wyoming Asphalt Sour şirketi, petrol için negatif fiyat belirleyen ilk şirketlerden biri oldu.
Mercuria Energy Group Ltd., mart ayı ortalarında, depodan çıkarılacak her bir ham petrol varili için 19 sent ödemeye hazırdı.
ESAI Energy'den bir analist, ham petrolün üretildiği yerlerin limanlardan uzak ve tüketiciye ulaştırılmasının zor olduğunu ve ayrıca depolama tesislerinin hızla dolduğu yerlerde fiyatların negatif olabileceğini kaydetti.
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