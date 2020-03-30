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    • 30.03.2020 09:57
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    : 'ndan dev adım! Koronavirüse karşı KOBİ alacaklara devlet güvencesi

    haberine göre tarafından devlet destekli ticari alacak sigorta sistemi kapsamında koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini gidermek amacıyla KOBİ'lerin alacaklarına bir yıl devlet güvencesi sağlanacak. Karar 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

    Koronavirüse karşı alacaklara devlet güvencesi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının KOBİ'lere yönelik muhtemel olumsuz etkilerini gidermek amacıyla bu işletmelerin alacaklarına bir yıl devlet güvencesi sağlanacak.

    Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca KOBİ alacaklarına yönelik sağlanacak reasürans desteği, 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan riskleri kapsayacak. Risklerin hasar prim oranı, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, kalan yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 110 ve üzeri için reasürans desteği taahhüt edilecek.

    Reasürans desteği ihtiyacı ortaya çıktığında söz konusu tutar, merkezin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

    Kovid-19 salgını nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuz etkileri gidermesi öngörülen karar, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

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