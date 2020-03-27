28 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu sorusu çok araştırılanlar arasında yer aldı. Akaryakıt fiyatlarında her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle geçen hafta akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirimler yapıldı. Son gelen bilgilere göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte detaylar...

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edinilen bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,17 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,30 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,08 liradan 5,21 liraya yükselecek.