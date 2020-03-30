İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve 6 kıtayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs dünyayı adeta esir aldı. Koronavirüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından özel sağlık sigortası olan vatandaşlar koronavirüs testleri ve tedavisinin karşılanıp karşılanmadığını merak eder oldu. İşte en çok merak edilen iki soru ve cevapları...
Soru 1: Hızlı tanı kitleri hastanelere dağıtıldı ve özel hastaneler de koronavirüs testini ve tedavisini yapıyor. Testi yaptırmak için hastaneler ücret istiyor. Özel sağlık sigortası test parasını ve tedavi sürecini karşılıyor mu?
Soru 2: Herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle hastanelere gidemez olduk. Devlet de hastanelerde gelmeyin diyor. Koronavirüs dışında acil olmayan hiçbir olaya bakmıyorlar. Sağlık sigortasını kullanamıyoruz. Belki de iki üç ay kullanmayacağız ama parasını ödedik. Sigorta şirketleri telafi yapacaklar mı; poliçenin süresini uzatırlar mı?
TEST VE TEDAVİ KAPSAM İÇİNDE Mİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklama yaptı; özel sağlık kuruluşları, koronavirüs testi için vatandaştan hiçbir şart altında para almayacak. Ancak özel sigorta şirketleri test parasını da, virüsün tedavisini de karşılamıyor.
Kaldı ki, Sağlık Bakanlığının, 'vatandaştan test parası alınmaz' dedikten sonra, özel hastanenin bunu sigorta şirketinden talep etmesi, sigorta şirketinin de ödemesi devletin almış olduğu karara karşı gelmek anlamına gelir.
Eğer belirli şikayetlerle özel hastaneye giderseniz, korona testi yapılana kadar tüm test, tahlil ve tetkikler özel sigorta tarafından karşılanıyor.
Bu arada hastane sizi yatırırsa bu da sigorta kapsamında. Korona testi yapılırsa bunu sigorta karşılamıyor, devlet karşılıyor.
Testin sonucu negatif çıkarsa zaten sorun yok. Ama pozitif çıkar ve özel hastane tedavinizi üstlenirse, tedavi masrafınız sigortadan karşılanmıyor. Peki, bu durumda ne oluyor?
Devlet, tüm özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan etti. Özel hastanede tedaviye devam edebilirsiniz. Tedavinin belirli miktarını devlet karşılıyor ancak özel hastane fark alıyor.
Özelde tedavi olmak istiyorsanız cebinizden fark ödemek durumundasınız. Eğer para ödemek istemiyorsanız, koronavirüs tedavinize devlet hastanesinde devam edeceksiniz.
Bir-iki sigorta şirketi koronavirüs tedavisini özel sağlık sigortası kapsamına dahil etti ancak sınırlı şekilde.
SİGORTA KULLANILMIYOR, TELAFİ OLACAK MI?
Hürriyet'te yer alan habere göre, bu dönemde sağlık sigortasını kullanmayanlara sigorta şirketlerinin telafi uygulamasının olup olmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer aldı.
Vatandaşlar bi taraftan virüs kaparım korkusuyla hastanelere gidemiyor, tedavilerini öteliyor; diğer taraftan özel hastanelere gönderilen genelge ile hastaneler başka hastalıklara bakamıyor.
Haliyle sağlık sigortası olanlar parasını ödedikleri halde, sigortasını kullanamıyor. Öyle ki, ameliyatlarını öteleyenler bile var.
Sigorta şirketlerinin kimileri bu dönemde sigortalılara bazı esneklikler tanıyor, ama poliçe süresini uzatma gibi bir durum şimdilik mevzubahis değil.
Acil bir durum olursa zaten sigorta kullanılacak. Acil olmayıp da ameliyatlarını erteleyenler, virüs salgını geçtikten sonra tedavi olacaklar.
Sigorta süresi biten varsa da zaten poliçesini yenileyecek, tedavisine devam edecek.
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