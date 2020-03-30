Soru 1: Hızlı tanı kitleri hastanelere dağıtıldı ve özel hastaneler de koronavirüs testini ve tedavisini yapıyor. Testi yaptırmak için hastaneler ücret istiyor. Özel sağlık sigortası test parasını ve tedavi sürecini karşılıyor mu?

Soru 2: Herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle hastanelere gidemez olduk. Devlet de hastanelerde gelmeyin diyor. Koronavirüs dışında acil olmayan hiçbir olaya bakmıyorlar. Sağlık sigortasını kullanamıyoruz. Belki de iki üç ay kullanmayacağız ama parasını ödedik. Sigorta şirketleri telafi yapacaklar mı; poliçenin süresini uzatırlar mı?