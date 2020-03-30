08.05.1970 doğumluyum- 01.05.1990 işe girişliyim ve halihazırda 4A statüsünde çalışmaktayım. (4348 gün) 01.01.2000-01.08.2010 tarihleri arasında 4B statüsünde iş yerim vardı ve BAĞKUR primi ödüyordum. (3810 gün ) Henüz birleştirme yapılmadı fakat toplam gün sayısı 8158 dir. Bu durumda 52 yaşına kadar beklemem gerektiğini biliyorum. 2020 itibariyle 10 bin 25 TL brüt maaş üzerinden prim yatırılmaktadır. Bu durum emekliliğim de alacağım aylık için avantaj sağlar mı yoksa gereksiz yere prim ödemesi mi yapılıyor. Bu prim ödemesiyle devam edilirse emekli maaşım yaklaşık ne olur? Bilgilerinizi rica ediyorum. Aydın Erman



Asgari ücretin 2 katı ve üzeri tutarlarda fazla prim bildirilmesi bağlanacak olan aylık bakımından sakıncalı değildir. Hatta bağlanacak olan aylığınızı da artırır, 2008 sonrası yüksek prim bildirene yüksek, düşük prim bildirene düşük aylık bağlayan bir sisteme geçtik. Sizin daha öncelerde adınıza bildirilen prim tutarı 10 Bin TL üzeriyle ve bu tutara düşürülmüşse bağlanacak olan aylığınızı aşağı yönde etkileyecektir. Ancak bundan önceleri daha düşük rakamlar bildirilmişse ve bu tutara yükseltilmişse aylığınızı artıracaktır. Emekli maaşı hesaplaması için tüm hizmet listenizi görüntülememiz gerekecektir