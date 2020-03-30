Koranavirüs salgını sonrasında bankaların çalışma saatleri de değişti. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, ING Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, QNB Finansbank ve tüm bankaların yeni açılış ve kapanma saatleri listesi! Bankalar saat kaçta açılır, saat kaça kadar açık, bankalar ne zaman açık, yeni banka çalışma saatleri! Türkiye Bankalar Birliği tarafından gönderilen tavsiye kararında yeni çalışma saatleri 12.00 ile 17.00 olarak belirlenmişti. Bu açıklamanın ardından bankalar da çalışma saatlerini yeniden düzenlemişti. Peki, bankaların açılış kapanış saatleri kaç oldu? İşte yanıtı…
BANKA ŞUBELERİ KAPANDI MI?
Süreçte pek çok banka almış olduğu kararlar kapsamında özellikle de alışveriş merkezleri ve havalimanlarında riskin çok daha yüksek olması nedeni ile şube kapatma kararı almıştı. Ancak tüm banka şubelerinin kapatılması gibi bir kararın alınmasının şu an için söz konusu olmadığı belirtiliyor. Şu anda alınan ilk kararlar kapsamında bazı bankaların çalışma saatleri değişmiş oldu.
HANGİ BANKALAR SAAT KAÇTA AÇIK?
QNB Finansbank
QNB Finansbank, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 salgını yurt dışında gündem olmaya başladığından bu yana önlem olarak birçok uygulama başlattı.
Müşterileri ve çalışanlarının sağlığını korumak için şube çalışma saatlerini düzenleyen banka, hafta başından itibaren tüm şubelerde 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.
Banka, hamile ve kronik rahatsızlığı olan çalışanlara idari izin verdi, çocuğu olan ve bakacak kimse olmadığı için izin isteyen çalışanlara taleplerine göre iş akışı bağlantılı izin vererek gerekli kolaylıkları sağladı.
DenizBank ve TEB
TEB, Kovid-19 etkileri kapsamında resmi makamların aldığı karar ve önlemler doğrultusunda gerekli tedbirleri hayata geçirdi.
DenizBank da koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerinde değişikliğe gitti.
Şubelerden dün itibarıyla 12-00-17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmeye başlayan banka, şube içerisi ve bekleme alanlarını düzenli olarak hijyenik malzemelerle temizleyerek sağlıklı bir ortam sağlıyor. Banka, ATM'lerde günlük para çekme limitini geçici olarak 3 bin liraya yükseltti.
TEB, müşterilerin bankacılık işlemlerini hızlıca yapabilmesi için öncelikli olarak mobil bankacılık uygulamaları CEPTETEB ile CEPTETEB İŞTE, internet şubesi ve ATM'lerin kullanılmasını öneriyor.
VakıfBank
VakıfBank, salgın kapsamında hem müşterileri hem de çalışanlarına yönelik birtakım tedbirler yürürlüğe koydu. Banka şubeleri 09.00-17.00 saatlerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek.
Banka, mobil, internet bankacılığı, mobil asistan, ATM ve çağrı merkezi kanallarından yapılacak EFT ve havale işlemlerini 21 Nisan'a kadar ücretsiz hale getirdi.
Nakit ihtiyaçları için ATM'lerden günlük 5 bin liraya kadar ücretsiz para çekebilme imkanı sağlayan banka, ATM'ler üzerinden kartsız para yatırma işlemlerini adet ve tutar sınırı olmaksızın ücretsiz yaptı.
VakıfBank, şubelerdeki yoğunluğu ve kişilerin birbiriyle olan temasını da asgari düzeyde tutmak adına, gerekli aksiyonları hayata geçirdi.
Yapı Kredi
Yapı Kredi, küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederek Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nca alınan önlemlere ek pek çok koruyucu önlem ve kararı uygulamaya aldı.
Müşterilerin ve çalışanların sağlığı için alınan koruyucu önlemler çerçevesinde, dünden itibaren tüm şubelerinden hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyuran Yapı Kredi, bankacılık işlemlerinin öncelikli olarak Yapı Kredi Mobil'den, Yapı Kredi İnternet Şubesi'nden, müşteri iletişim merkezinden ve ATM'lerden yapılabileceğini belirtti.
Banka, tüm eğitimleri, toplantıları, etkinlik ve organizasyonları, seyahat gerektiren çalışmaları ikinci bir karara kadar erteledi.
Bankada çalışanların büyük bir kısmı, 17 Mart'tan itibaren teknolojik altyapısı hazırlanmış şekilde, mesailerini uzaktan erişim modeliyle evlerinden sürdürüyor. Banka, şubelerde parayla teması bulunan tüm çalışanların eldivenle çalışmasını zorunlu hale getirdi.
Garanti BBVA
Garanti BBVA, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerinin çalışma saatlerini yeniden düzenledi.
23 Mart itibarıyla 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayan banka, müşterilerinin finansal işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmesi için yeni bir değerlendirmeye kadar ATM'lerden günlük para çekme limitlerini en yüksek tutar olarak 5 bin liraya çıkarttı.
Banka, genel müdürlük, bölge müdürlüğü veya şube gibi tüm lokasyonlarda hizmet veren ve Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan risk grubunda bulunan tüm çalışanlarına idari izin kullandırırken, çalışanlarının büyük bir kısmına da 17 Mart Salı gününden itibaren teknolojik altyapısı hazırlanmış şekilde mesailerini uzaktan erişim modeliyle evlerinden sürdürmelerine imkan tanıdı.
Halkbank ve Ziraat Bankası
Halkbank, müşterilerinin sağlığını ön planda tutarak bankacılık işlemlerini şubelere gitmeden, mobil, internet şubesi, Bank24'ler ve Halkbank Dialog kanallarından 7/24 kolaylıkla gerçekleştirebileceğini duyurdu.
Ziraat Bankası, müşterilerin sağlığını ön planda tutarak dijital kanalları kullanmalarını tavsiye etti.
ATM, internet, mobil bankacılık kanalları ve müşteri iletişim merkezleri üzerinden EFT ve havale işlemlerini belirli süreliğine ücretsiz hale getiren banka, günlük minimum para çekme limitini de 5 bin liraya çıkardı.
Ziraat Bankası, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.
GELİR BELGESİZ KREDİ VEREN BANKALAR
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigortalı olarak çalışan kişilerin gelir belgesini beyan etmeden kredi çekebilmek için bankaya kefil göstermesi gerekiyordu. Kefil şartının yanında kira geliri, mevduat geliri gibi ek gelir kalemleri de bazı bankalar tarafından isteniyordu. Ancak bankaların mobil bankacılık uygulamalarına başvuruda bulunarak kolaylıkla kredi talebinizi hiçbir kefil, ipotek teminat etmeden; gelir belgesi ve maaş bordrosu olmadan iletebilirsiniz.
Gelir belgesiz kredi almak için ilk adımda kredi notunuzun yüksek olması ya da en azından riskli olarak tanımlanan grup içerisinde yer almaması gerekir. Mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden kredi başvurusunun yapılmasının ardından resmi kanallar üzerinden şahsınıza ait incelemeler yapılır. İncelemelerin ardından şartlara uygun olan kişilere belirlenen vade ve faiz oranlarında kredi verilir.
Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar Hangileridir?
Bankalar gelir belgesiz kredi başvurusunda özellikle Findeks notuna ve kredi siciline dikkat eder. Bu bağlamda dijital bankacılık uygulamalarının gelişmesiyle birlikte müşteriler birçok belgeyi sunmalarına gerek kalmadan kredi sahibi olabilirler. 2020 yılında gelir belgesiz kredi veren bankaların güncel listesi belirlenmiştir:
1. Akbank: Akbank Direkt mobil uygulaması üzerinden ya da Akbank'ın resmi web sitesine girerek KKB puanları iyi durumda olan müşteriler 40.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi çekebiliyorlar.
2. ING Bank: ING Bank mini kredi kapsamında maksimum 5.000 TL'ye varan krediyi müşteriler gelir belgesiz olarak alabiliyorlar. Aynı zamanda bu kredi için 4 yıllık vade ve aylık yüzde 1.99 şeklinde faiz oranı uygulanıyor.
3. Odeabank: "Nakit Hazır Kredi Başvurusu" adı verilen kredi kapsamında müşterileri gelir belgesiz kredi çekebilmesi için kredi notunun yüksek olması ve daha önce herhangi bir finansal işlem nedeniyle kara listeye düşmemiş olması gerekiyor.
4. Garanti Bankası: "Garanti Bankası İlk Kredim" kapsamında 36 ay vadeli 10.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi imkanından yararlanılabilir. Bu avantajdan yararlanmak için; sicilin temiz olması, ihtiyaç, konut veya araç kredisinin çekilmemiş olması ve kredi kartı borcunun olmaması gerekir.
5. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB): "Pratik İhtiyaç Kredisi" CEPTETEB uygulaması üzerinden üst limitten 12.500 TL'ye varan kredi çekilebilir. Kişinin borçlu olmaması, sürekli müşterisi olması ve bankaya ait kredi kartlarının kullanması kredi alımları için büyük önem taşıyor.
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