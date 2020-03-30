Doğalgaz, elektrik, su, kira ödemeleri ertelendi mi? Koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışamayan vatandaşlar faturalar ödenecek mi sorusuna yanıt arıyor. Doğalgaz, elektrik, su faturaları olan ve kirada oturan kişiler, ödemelerin ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Bankaların kredi erteleme uygulamalarından sonra gözler fatura erteleme işlemlerine çevrildi. Peki, doğalgaz, elektrik, su, kira ödemeleri ertelendi mi? İşte merak edilen detaylar…

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!

Doğalgaz ve su faturalarının ertelenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

İşte merak edilen o açıklama;

"Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda yani bu konuyu masaya yatırmanızda fayda olur. Bunlar düşünülebilir, erteleme konumuz olabilir ama doğalgaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisinde, takdir edersiniz ki biz çok daha zor günler yaşadık, böyle bir şeye girmedik. Çünkü bu devlet sosyal bir devlettir, sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız işi götüreceğiz."