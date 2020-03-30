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    • Ekonomi
    • 30.03.2020 16:11
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    • 30.03.2020 16:11
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    ile bugün kaç kişinin uçacağı açıklandı

    Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yurt dışı uçuşlarını iptal eden , bugün planlanan iç hat seferlerinde 1062 kişinin rezervasyon yaptırdığını açıkladı.

    THY o rakamı açıkladı: Bugün 1062 kişi...

    Yeni tip koronavirüs salgını için alınan tedbirler kapsamında iç hatta uçuşlarını azaltan Türk Hava Yolları () ile uçmak için 1.062 yolcu rezervasyon yaptırdı.

    Alınan bilgiye göre, THY, İstanbul Havalimanı'ndan yeniden başladığı iç hat seferlerinde İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca "Seyahat İzin Belgesi" alan yolcularını taşıyor.

    Bugün İstanbul Havalimanı'ndan karşılıklı olarak Ankara, Adana, İzmir, Van, Gaziantep, Antalya, Diyarbakır ve Trabzon seferlerini planlayan THY'ye 1.062 yolcunun rezervasyon yaptığı öğrenildi.

    Alınan tedbirler gereği, uçak içinde "yan koltuk boş uygulaması" ile yolculara hizmet veriliyor.

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