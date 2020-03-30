Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankası tarafından geliri 5 bin lira altında olan vatandaşlara açıklanan kredi destek paketine ilişkin açıklama yaptı. Albayrak, "Vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz." dedi.

İşte Albayrak'ın o paylaşımı

Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldık. #BirlikteBaşaracağız