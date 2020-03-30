Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.03.2020 15:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.03.2020 15:18
    ABONE OL

    : Hazine ve Maliye Bakanı 'tan "Temel İhtiyaç Desteği"ne ilişkin flaş açıklama

    haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , 3 kamu bankası tarafından geliri 5 bin lira altında olan vatandaşlara açıklanan kredi destek paketine ilişkin açıklama yaptı. Albayrak, "Vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz." dedi.

    Bakan Albayrak'tan milyonlara destek müjdesi

    haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , 3 kamu bankası tarafından geliri 5 bin lira altında olan vatandaşlara açıklanan kredi destek paketine ilişkin açıklama yaptı. Albayrak, "Vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz." dedi.

    İşte Albayrak'ın o paylaşımı
    k İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldık. #BirlikteBaşaracağız

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Temel İhtiyaç Desteği"ne ilişkin flaş açıklama
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri