Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankası tarafından geliri 5 bin lira altında olan vatandaşlara açıklanan kredi destek paketine ilişkin açıklama yaptı. Albayrak, "Vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz." dedi.
İşte Albayrak'ın o paylaşımı
Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldık. #BirlikteBaşaracağız
Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 30, 2020
Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldık. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/Z85qFAIUUv
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