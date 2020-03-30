Emeklilik reformu geliyor!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emeklilik reformu çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Emeklilik için gün prim sayısını tamamladıkdan sonra yaş için ve EYT'liler için büyük müjdeler geldi. Bakan ""Geçen yıl emekli ettiğimiz nüfusun yaş ortalaması 52-53 bandında. Bunun 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak.

EYT'liler 65 yaşını beklemeyecekler. Prim ödeme ve sigortalılık süresine göre kademelendirilmiş. EYT'liler emeklilikten sonra çalışmak istiyorlar. 48-50 yaşlarda, en verimli olduğu dönemde emekli olmayı düşünmek bu. Hazine ve Maliye Bakanımızla çalışıyoruz. Emeklilik konusunda bir reforma ihtiyacımız olduğu doğru. Uzun soluklu bir çalışma bu." açıklamasını yaptı.