SGK’nın genelgesi her şeyi açıklıyor! 5 yıl geriye dönük maaş alınabilir mi?

SGK'nın genelgesi her şeyi açıklıyor, 5 yıl geriye dönük maaş alınamaz, ikramiyenin 12 ayda ödenmesi maaşınızı etkiler mi? Emekli aylık hesaplamalarında kazançlar yıllık olarak hesaplandığından aylık, 3 aylık ya da 4 aylık prim ödenmesi herhangi bir değişiklik göstermez bağlanacak olan tutarda. Prim ödemeleri sizin de belirttiğiniz gibi yıllık kazanca dahil edilir ve yılın ortalamasına bölünerek aylık bağlama oranına eklenir.
SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT'li milyonlarca kişiyi ilgilendiren sorular ve cevaplar
- 21.01.1971 doğumluyum 1985 sigorta girişim var. Toplamda 4 bin 450 günüm var. Askerlik borçlanması yapabilir miyim? (15 ay askerlik yaptım) teşekkürler. İsmail Maden
- Askerlik borçlanması yapabilirsiniz ancak size sadece prim günü kazancı sağlayabilir. Sizin sigortalılık başlangıcınız askerlik sürenizden önce olduğundan yaş şartınızda bir değişiklik olmayacaktır. (Doğum tarihinize göre 1991 yılında askerlik yapmışsınız gibi hesaplanmıştır.) 2020 Yılı için askerlik borçlanması en düşük günlük 31,39 TL'dir. 15 Aylık süre için ödeyeceğiniz en düşük tutar 14 bin 125 lira 50 kuruştur.
- Merhaba, 01.10.1992 SGK başlangıcım prim 8000 gün üzeri şimdiki kanuna göre 2023 de emekli olacakmışım. Benim sorum şudur; 1990 da askere gittim geldikten sonra SGK'lı oldum askerlik borçlanması yaparsam emeklilik yaşım aşağı düşer mi? Nazım Zamur
Mevcut işe giriş tarihinize istinaden 53 yaş 5600 prim günüyle emekli olmaktasınız. 500 Gün askerlik borçlanması yaparsanız 52 yaş 5525 prim gününe kadar indirebilirsiniz müracaat şartınızı. 2020 Yılı için günlük askerlik borçlanması tutarı 31,39 TL'dir. 500 günlük toplam borçlanma tutarının maliyeti en düşük 15 bin 696 TL olacaktır. Sosyal yardımlar SGK Merkezlerinden değil il ve ilçelerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Merkezlerinden yapılmaktadır. Genelde kaymakamlıklar içerisinde bulunmaktadır, buradan gelir testine girersiniz. Hane halkının toplam geliri yaşayan kişi sayısına bölünür. Çıkan rakam asgari ücretin 1/3'ünden az ise Genel Sağlık Sigortanız (GSS) primleriniz buradan karşılanır. Diğer sağlanan nakdi yardımlar için bağlı bulunduğunuz kaymakamlığa müracaat edebilirsiniz.
08.05.1970 doğumluyum- 01.05.1990 işe girişliyim ve halihazırda 4A statüsünde çalışmaktayım. (4348 gün) 01.01.2000-01.08.2010 tarihleri arasında 4B statüsünde iş yerim vardı ve BAĞKUR primi ödüyordum. (3810 gün ) Henüz birleştirme yapılmadı fakat toplam gün sayısı 8158 dir. Bu durumda 52 yaşına kadar beklemem gerektiğini biliyorum. 2020 itibariyle 10 bin 25 TL brüt maaş üzerinden prim yatırılmaktadır. Bu durum emekliliğim de alacağım aylık için avantaj sağlar mı yoksa gereksiz yere prim ödemesi mi yapılıyor. Bu prim ödemesiyle devam edilirse emekli maaşım yaklaşık ne olur? Bilgilerinizi rica ediyorum. Aydın Erman
Asgari ücretin 2 katı ve üzeri tutarlarda fazla prim bildirilmesi bağlanacak olan aylık bakımından sakıncalı değildir. Hatta bağlanacak olan aylığınızı da artırır, 2008 sonrası yüksek prim bildirene yüksek, düşük prim bildirene düşük aylık bağlayan bir sisteme geçtik. Sizin daha öncelerde adınıza bildirilen prim tutarı 10 Bin TL üzeriyle ve bu tutara düşürülmüşse bağlanacak olan aylığınızı aşağı yönde etkileyecektir. Ancak bundan önceleri daha düşük rakamlar bildirilmişse ve bu tutara yükseltilmişse aylığınızı artıracaktır. Emekli maaşı hesaplaması için tüm hizmet listenizi görüntülememiz gerekecektir
Annemizin bakımı için evdeki yabancı yardımcısına çalışma izni çıkarttım. SGK girişini yapmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Süreç nasıl? Teşekkürler. Ahmet Pınar Bulca
Merhaba, yabancı çalışan için internet üzerinden '10 günden fazla ev hizmetlisi işe giriş formunu doldurarak kuruma iletmeniz gerekiyor. (İkametinizin bağlı bulunduğu SGK merkezine) Ayrıca bunun bir kopyasını yabancıların çalışma sistemi otomasyonuna da yüklemeniz gerekmektedir. Başka yapmanız gereken bir işlem yoktur. Her ay TC kimlik numaranız üzerine SGK prim borcu tahakkuk ettirilecek ve ödemenizi yapacaksınız.
İyi günler benim ayak bileğimde platin var o yüzden askerlik yapmadım bunun için engelli raporu alınabilir mi ve ya erken emeklilik mümkün mü? Devran Dayan
Askerlikten muaf tutulma durumu ile engellilik durumu çok farklı tanımlamalar gerektirir. Her askerlikten muaf olan kişiye engelli raporu verilmez. Askerlik hizmetiniz boyunca koşacak, atlayacak ve ağır eğitimlere katılacağınızdan bacağınızda bulunan platin risk teşkil etmektedir. Bu durum askerlik için elverişsiz sayılabilir ancak normal hayatınızı sürdürmenize engel değildir. Yine de SGK merkezlerine giderek engelli raporu talebinde bulunabilirsiniz. Kurum sizi hakem hastanelere sevk edecek ve burada heyet raporunuz düzenlenecektir.
Merhum dedem Methi Yalçın'dan dolayı Anneme yetim aylığı bağlanmasını istememiz üzerine emeklilik sicil dosyası incelendi ve 01.12.1945 yılı ile 31.08.1961 tarihleri arasında 5434 sayılı kanuna tabi geçen toplam 09 yıl 06 ay hizmetinin bulunduğu anlaşıldı. Tasfiye olan hizmetlerinin 5510 sayılı kanunun geçici 4.maddesine göre ihya edilerek 3 bin 825,71 TL ödeme haziran ayı içerisinde gerçekleşti. (dedemin ölüm tarihi 1984 35 yıl aradan sonra zor bela)Sonuçta Anneme 01.06.2019 tarihinde emekli sandığı tarafından bağlandı. Benim sorum ise bu tarihten önceki (01.06.2019 ) 5 yıllık toplu emekli maaşlarını alabilme ihtimali var mı, varsa nasıl bir yol izlememiz gerekir acaba? Şimdiden teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
Ölüm aylıkları (dul ve yetim aylığı) 5510 sayılı kanunun 32,33,34 ve 35'inci maddelerinde belirtilmiştir. 5510 Sayılı kanunun 32.maddesinin değişik fıkrası gereği yazılı müracaat şartı bulunmaktadır.
Bu konuda bir örnek vermek gerekirse sigortalı eşini 2015 yılında kaybetmiş bir bayan 2020 yılında ölüm aylığına müracaat eder ise aylığı müracaat tarihi itibariyle hesaplanır. Müracaat öncesi süreler hak kazanılmış olarak değerlendirilmez.
Benim derdim Ocak 2020 sonu itibari ile çalıştığım yer ( özel sektör ) iş akdimi fesih etti. İşten çıkış kodu 04 olarak tarafıma kıdem ihbar tazminatımı ödedi. Bende emekliliği hak ettiğim için işyeri çıkış bildirgem ile ilgili sosyal güvenlik merkezine emeklilik başvurusu yaptım. Hemen sonrasında da işe iade davası açtım. Mart 2020 ilk haftasında arabulucuda ilk görüşmem var ama zannederim davaya konu olacak. Benim sadece tek sorum var, davayı kazanmam sonucunda boşta geçen 4 ay süre için beni işten atan şirket bu parayı ödeyecek ve sigorta primlerini yatıracak. (Şubat, mart nisan mayıs 2020 dönemleri için ) öte yandan da 1 Mart 2020 tarihinden itibaren emekli maaşım bağlanacak. Sorum şu yukarda bahsettiğim olay gerçekleştiğinde boşta geçen süre için emeklilik maaşımı iade etmem gerekecek mi? Yok iade etmeyeceksem işyerimi nasıl yönlendirmeliyim yani destek primi olarak mı sigortaya prim yatıracaklar? Görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla… Ozan Suphi Ertürk
Not : çalıştığım işyeri SGK kayıtlarında özel sektör görünmekte olup, bir belediye şirketidir. Benim bildiğim kadarı ile belediye şirketlerinde emekli olduktan sonra destek primi ödeyerek çalışılamamaktadır. ( Gerçi yukardaki konu farklı ortada bir mahkeme kararı olacak )
Merhaba, sizin durumunuzda olan kişilerin işlemlerinde uygulanacak olan prosedür SGK'nın 2011/58 sayılı genelgesinde düzenlenmiştir. Belirtilen Genelgeye göre işe iade davanızda bildirilecek olan 4 aylık sürede emeklilik var ise o süreler SGDP'ye tabi olarak bildirilecektir.
Yani davanın lehinize sonuçlanmasıyla birlikte bu konuda sizin işyerinize bilgi vermeniz gerekecektir. İşyeriniz de şubat ayını normal, mart, nisan ve mayıs aylarını ise emekli olduğunuzdan SGDP'ye tabi bildirecektir.
Emeklilik için askerlik borçlanmasında 1 gün 1 yıl kazandırabilir mi?
2 ay askerlik borçlanması yapıp, emeklilik yaşımı 1 sene geri alabilir miyim? Tarihlerim tutuyor. Emirhan ÇİÇEK
Erkekler sigortadan önce askerlik yapmışlarsa bunları borçlanarak erken emekli olabiliyor. Tarihler tutuyorsa bazen 1 gün borçlanma bile 1 sene kazandırabilir. Örneğin; 24 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 56 yaşında emekli olurken, 23 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 55 yaşında emekli oluyor. Burada en önemli nokta, askerliğin sigortadan önce olması. Kadınlarda ise sigortadan sonraki doğumlar borçlanılarak 6 yıl, yani 2160 gün prim kazanılabiliyor.
1987'de evlenerek Fransa'ya gittim. 1989'da kızım doğdu, Fransa'da. 1990 senesinde boşanarak Türkiye'ye döndüm. 1996'da Türkiye'de sigortalı çalıştım. Sonra 2000'de tekrar Fransa'ya gittim ve orada 2008 sene sonuna kadar çalıştım. 2008'de şu anda çalışmaya devam ettiğim şirkette çalışmaya başladım. Türkiye'de toplam 4500 gün çalışmışlığım var. 1968 doğumluyum, nasıl emekli olabilirim? Hafize KOÇAK
Fransa'da 18 yaşından sonra bulunduğunuz ve çalıştığınız dönemleri borçlanabilirsiniz. Oradaki borçlanmalar Bağ-Kur kapsamında sayılacaktır ve buradaki işe giriş tarihinizi borçlandığınız kadar geri çekecektir. 1999 öncesine çekemezseniz, 58 yaşında emekli olursunuz.
Özel sektörde çalışan bir sigortalıyım. Ocak'ta zam alamadık, sebebi nedir? NECATİ AKAR
Zamlarla ilgili oranlar tam anlaşılamıyor. Eğer sözleşmenizde bir zam yapılacağına dair ibare ya da oran varsa buna uyulmak zorunda. Ama bu yoksa işverenin zam yapma mecburiyeti yok. Sadece asgari ücretin altında maaş veremez.
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