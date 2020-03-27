Erken emeklilik şartlarını yerine getiren vatandaşlar emekli oluyor

1800 gün prim ile erken emeklilik hakkı tanınan vatandaşlar var. Peki kimler bu haktan yararlanabiliyor? Devlet kimi vatandaşlara normalden çok daha az prim ödemiş ve hizmet süresi az olsa bile erken emeklilik hakkı vermiştir. Bu haklarda Sosyal Güvenlik Kanunu'nda belirlenmiştir. Malulen emekli olmak için belirtilen şartlar nelerdir?
Malulen Emekli Olmak İçin Belirtilen Şartlar Nelerdir?
Malulen emeklilik şartları şu şekilde sıralanabilir:
4A, 4B ve 4C sigorta koluna bağlı bulunan çalışanların malulen emekli olabilmeleri için en az 10 yıl boyunca çalışıyor olmaları gerekir.
Kişilerin 10 yıllık çalışma süresi içerisinde, en az 1800 günlük prim ödemesine sahip olmaları istenmektedir.
Sağlık kurulu tarafından hazırlanan rapordaki iş gücü kaybının, en az %60 olması zorunlu tutulmuştur.
Malulen emekli olmaya sebep olan durumun, sigortalılık süresi içerisinde ve işe aşladıktan sonra gerçekleşmesi gerekmektedir.
4A sigortalıların, malullük durumunun ortaya çıkmasından itibaren işten ayrılmış olmaları gerekmektedir.
4B sigortasına sahip olan kişilerin, ticaret faaliyetlerine devam etmemesi gerekir. BAĞ-KUR sigortalılarının, SGK prim borcu bulunmamalıdır.
4C sigortalı kişilerin, rahatsızlıktan sonra işten ayrılması gerekmektedir.
Yurt dışında çalışmaya başladığı tespit edilen malulen emeklilerin emekli maaşları kesilecek ve kişiler malullük haklarını kaybedecektir.
Malulen Emeklilik Başvurusunda Hangi Belgeler İstenir?
Malulen emeklilik başvuru belgeleri şunlardır:
İşten ayrılan çalışanların 10 günlük süre içerisinde malulen emeklilik başvurusu yapmalarının ardından, işten ayrılış belgesini hazırlamaları gerekir.
Tahsis talep ya da beyan taahhütnamesi hazırlanmalıdır.
Kamu görevlisi olan kişilerin, malulen emekliye sevk edildiklerini gösteren belge hazırlanmalıdır.
Sağlık kurulu tarafından onaylı malullük belgesi hazırlanmalıdır.