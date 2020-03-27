Erken emeklilik şartlarını yerine getiren vatandaşlar emekli oluyor

1800 gün prim ile erken emeklilik hakkı tanınan vatandaşlar var. Peki kimler bu haktan yararlanabiliyor? Devlet kimi vatandaşlara normalden çok daha az prim ödemiş ve hizmet süresi az olsa bile erken emeklilik hakkı vermiştir. Bu haklarda Sosyal Güvenlik Kanunu'nda belirlenmiştir. Malulen emekli olmak için belirtilen şartlar nelerdir?