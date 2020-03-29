Son dakika fırsatçısı: Bilet fiyatını 350 liraya çıkardılar

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip Coronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin dün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklamasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da son seferler gerçekleştirildi. Memleketi Diyarbakır'a yola çıkmak için otogarda bekleyen Kasım Gümüş, normalde Ramazan ayında dönüş yapmayı planladığını ancak genelge nedeniyle şimdi gitmeye karar verdiğini söyledi.
FİYATLARI ÜÇE KATLADILAR
Mardin'den 20 gün önce İstanbul'a gelen ve bir şantiyede iş bulan Arif Akbulut da "Mardin'den 20 gün önce 90 liraya geldim. Şimdi 280 liraya gidiyorum. Bu kadar fiyat artışı nasıl olacak bilmiyorum. Ben bu 20 günde, daha yol paramı çıkarmadım" ifadelerini kullandı. Memleketi Şanlıurfa'ya dönmek isteyen Osman İhsan ise hastası için İstanbul'a geldiğini ancak bilet alamadığı için mecburen burada kalacağını belirterek, "Tek araba var, o da 350 lira fiyat söylüyor. Cebimde 20 lira var. Kredi kartı kabul etmiyorlar. Ben gelirken 150 liraya almıştım. O yüzden biraz sıkıntım var. Tanıdık, eş, dosttan yardım bekliyorum" diye konuştu.
FİYATLARI ÜÇE KATLADILAR
Mardin'den 20 gün önce İstanbul'a gelen ve bir şantiyede iş bulan Arif Akbulut da "Mardin'den 20 gün önce 90 liraya geldim. Şimdi 280 liraya gidiyorum. Bu kadar fiyat artışı nasıl olacak bilmiyorum. Ben bu 20 günde, daha yol paramı çıkarmadım" ifadelerini kullandı. Memleketi Şanlıurfa'ya dönmek isteyen Osman İhsan ise hastası için İstanbul'a geldiğini ancak bilet alamadığı için mecburen burada kalacağını belirterek, "Tek araba var, o da 350 lira fiyat söylüyor. Cebimde 20 lira var. Kredi kartı kabul etmiyorlar. Ben gelirken 150 liraya almıştım. O yüzden biraz sıkıntım var. Tanıdık, eş, dosttan yardım bekliyorum" diye konuştu.
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