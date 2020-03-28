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: Vali Ali Yerlikaya saat verdi: le şehir dışına çıkışlar durdurulacak

haberi... virüs tedbirleri sıkılaştırılmaya devam ediyor. , "Bugün 17.00 itibariyle le şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur." dedi.

  • Güncel
  • 28.03.2020 13:45
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  • Son Güncelleme: 28.03.2020 14:04
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İstanbullular dikkat! 17.00'de sona eriyor

, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur" dedi.

Yerlikaya, 'daki toplantılar sonrası twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak; Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir" ifadelerini kullandı..

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