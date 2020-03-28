Özel arabayla şehirler arası yolculuk yasak mı? Uçak seferleri iptal mi oldu? Oluşturulacak Seyahat İzin Kurulları il dışına çıkışlar yeniden düzenlenecek. Koronavirüsle mücadelede, virüs yayılmasını engellemek için teması en aza indirmeyi amaçlayan önlemler hızla alınıyor. Bu önlemlerden birisi de şehirler arası seyahate sınırlama getirilmesi oldu. Peki, özel arabayla şehirlerarası yolculuk yasak mı? Yurtiçi uçak seferleri iptal mi oldu? İşte detaylar…

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede bugün itibariyle saat 17.00'den itibaren yürürlüğe girecek olan genelgede bir dizi önlemler yer alıyor.