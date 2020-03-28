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    • Ekonomi
    • 28.03.2020 22:59
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    • 28.03.2020 22:59
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    Son dakika: 'ndan flaş Kovid-19 kararı: Pazar günü tarifeli uçuş gerçekleştirilmeyecek

    Son dakika haberi! Genel Müdürü Bilal Ekşi, ’nin 29 Mart Pazar (yarın) günü iç hatlarda istisnai seferler hariç sefer planlanmadığını açıkladı.

    THY'den flaş Kovid-19 kararı
    Genel Müdürü Bilal Ekşi, 'nin 29 Mart Pazar (yarın) günü iç hatlarda istisnai seferler hariç sefer planlanmadığını açıkladı.


    Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda dış hat uçuşları tamamen durdurulmuş, iç hatlarda ise belirlenen 14 noktaya valilik onayı alan yolcuların uçuş gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, alınan tedbirler doğrultusunda yeni bir açılamada bulunarak Pazar günü iç hatlarda istisnai seferler hariç sefer planlanmadığını duyurdu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ekşi, "Sevgili Yolcularımız; Pazar günü iç hatlarda (istisnai seferler hariç) sefer planlanmamıştır. Lütfen havalimanlarına gelmeden Web sitemizden ve çağrı merkezimizden sefer olup olmadığını kontrol ediniz" ifadelerine yer verdi.



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