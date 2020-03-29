Coronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlar, kendi ekmeğini yapmaya başladı. Ekmek yapma makinelerine talep de patlama yaptı. Son 10 gün içinde ekmek yapma makinesine olan talepte yüzde 1500 artış yaşandı. Ekmek yapma makinelerinin fiyatları e-ticaret sitelerinde markalarına, özelliklerine göre 400 lira ile 5 bin 500 lira arasında değişiyor. Ürünlerin pek çoğunun üzerine 'Tükenmek üzere' ibaresinin konulduğu dikkat çekiyor. Evde yapılan ekmekler 2 gün yetiyor.
NASIL YAPILIR?
İşte ev ekmeğinin tarifi: Bir su bardağı ılık su veya süt kullanın. İçine bir paket kuru toz maya katın. Göz kararı şeker ve tuz da ekleyin. 500 gram kadar da hamur yoğurma makinesinin içine un koyun. Su, süt, kuru maya, tuz ve şekeri makineye koyduktan sonra 5 dakika dinlenmesi için çırpıcıyla karıştırıp, bekleyin. Oluşan hamuru makineda pişirin.
TAM BUĞDAY TAVSİYESİ
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Jale Çatak ise evde ekmek yaparken tam buğday ununu tercih etmek gerektiğini belirterek, "Tam buğday unu içerisindeki lifler sayesinde uzun süre tok kalmayı sağlıyor ve sindirimi iyi çalıştırıyor" dedi.
MALZEMELER
300 mililitre süt veya su
1.5 çorba kaşığı margarin ya da tereyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çorba kaşığı şeker
540 gram un
1 paket kuru maya
NASIL YAPILIR?
İşte ev ekmeğinin tarifi: Bir su bardağı ılık su veya süt kullanın. İçine bir paket kuru toz maya katın. Göz kararı şeker ve tuz da ekleyin. 500 gram kadar da hamur yoğurma makinesinin içine un koyun. Su, süt, kuru maya, tuz ve şekeri makineye koyduktan sonra 5 dakika dinlenmesi için çırpıcıyla karıştırıp, bekleyin. Oluşan hamuru makineda pişirin.
TAM BUĞDAY TAVSİYESİ
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Jale Çatak ise evde ekmek yaparken tam buğday ununu tercih etmek gerektiğini belirterek, "Tam buğday unu içerisindeki lifler sayesinde uzun süre tok kalmayı sağlıyor ve sindirimi iyi çalıştırıyor" dedi.
MALZEMELER
300 mililitre süt veya su
1.5 çorba kaşığı margarin ya da tereyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çorba kaşığı şeker
540 gram un
1 paket kuru maya
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