Yüz binlerce kişinin merakla beklediği A101 2 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan A101'de Perşembe günleri satışa sunulan ürünler vatandaşların merakını cezbediyor. Firma tarafından onlarca ürün şubelerde indirimli olarak satılıyor. A101 aktüel ürünler A101 2 Nisan kataloğunda birbirinden hesaplı ürünler dikkat çekiyor. Bu ürünler arasında en çok dikkat çekenleri; Android işletim sistemli, 3x zoom yapabilen kameralı Honor 7S Cep Telefonu 799 TL, Dahili uydu alıcılı Elton 32″ Led TV 829 TL, Piranha Klavye Mouse Seti 29,95 TL olarak öne çıkıyor.