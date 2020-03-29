Yüz binlerce kişinin merakla beklediği A101 2 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan A101'de Perşembe günleri satışa sunulan ürünler vatandaşların merakını cezbediyor. Firma tarafından onlarca ürün şubelerde indirimli olarak satılıyor. A101 aktüel ürünler A101 2 Nisan kataloğunda birbirinden hesaplı ürünler dikkat çekiyor. Bu ürünler arasında en çok dikkat çekenleri; Android işletim sistemli, 3x zoom yapabilen kameralı Honor 7S Cep Telefonu 799 TL, Dahili uydu alıcılı Elton 32″ Led TV 829 TL, Piranha Klavye Mouse Seti 29,95 TL olarak öne çıkıyor.
Bu ürünler arasında en çok dikkat çekenleri; Android işletim sistemli, 3x zoom yapabilen kameralı Honor 7S Cep Telefonu 799 TL, Dahili uydu alıcılı Elton 32″ Led TV 829 TL, Piranha Klavye Mouse Seti 29,95 TL, Piranha Tripod Telefon Tutucu 9,95 TL, Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 69,95 TL,SEG KM701 Kurutma Makinesi 1299 TL, Ön yıkama fonksiyonlu, 15 yıkama programlı, çocuk kilidi, yarım yük, hata algı sistemi ve 5 kg yıkama kapasitesi gibi özellikleri ile dikkat çeken SEG SCM 5800 Çamaşır Makinesi 999 TL, Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 309 TL, Nero Çift Taraflı Balık ve Gözleme Tavası 49,95 TL, Yuvarlak Kase 7,95 TL Erzak Kabı 4,95 TL, Eğitici Aktivite Masası 44,95 TL, Mama Sandalyesi 49,95 TL, Baston Puset 149,95 TL, Lisanslı Oyuncak Kutusu 22,50 TL, Oyuncak Kutuda Minnoş Bebek 19,95 TL, Tekerlekli Oyuncak Kutusu 49,95 TL, Oyuncak Aktivite Küpü 19,95 TL, Oyuncak Renkli Halkalar 9,95 TL, Bebek Alt Açma Seti 17,50 TL, Organik Bebek Çarşafı 3,95 TL, Bebek Ayakkabısı 6,95 TL, Bebek Pijama Takımı 14,95 TL, Brillant Bebek Pike 14,95 TL, Büyük Boy ABS Valiz 109,95 TL, Orta Boy ABS Valiz 99,95 TL, Küçük Boy ABS Valiz 89,95 TL.
A101 2 NİSAN 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 43LL3A63DT 43" Full HD Smart Led TV 2.099 TL
Elton EL32DAB04 32" Uydu Alıcılı Led 829 TL
Honor 7S Cep Telefonu 799 TL
SEG SCM 5800 Çamaşır Makinesi 999 TL
SEG KM 701 Kurutma Makinesi 1.299 TL
Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 309 TL
Piranha Klavye Mouse Seti 29,95 TL
Piranha Tripod Telefon Tutucu 9,95 TL
SanDisk 32 GB USB Bellek 32,50 TL
MERCUSYS Kablosuz Ağ Genişletici 69,95 TL
LOOCK'S Küçük Boy ABS Valiz 89,95 TL
LOOCK'S Orta Boy ABS Valiz 99,95 TL
LOOCK'S Büyük Boy ABS Valiz 109,95 TL
Nero Çift Taraflı Balık ve Gözleme Tavası 49,95 TL
Sinbo SP-5218 Çift Taraflı Döküm Tava 109,95 TL
Çok Amaçlı Dolap İçi Asılabilir Raf 19,95 TL
Tüy Toplama Rulosu 3,95 TL
Ayakkabı Dolabı 149,95 TL
Ayakkabı Rampası 2,50 TL
Baston Puset 149,95 TL
Mama Sandalyesi 49,95 TL
Eğitici Aktivite Masası 44,95 TL
Lisanslı Oyuncak Kutusu 22,50 TL
Oyuncak Kutuda Minnoş Bebek 19,95 TL
Tekerlekli Oyuncak Kutusu 49,95 TL
Oyuncak Aktivite Küpü 19,95 TL
Oyuncak Renkli Halkalar 9,95 TL
Oyuncak Yürüyüş Arkadaşım 9,95 TL
3 Boyutlu Hareketli Masal Kitapları 9,95 TL
Giderli Şeffaf Bebek Küveti 24,95 TL
Su Kovası 9,95 TL
Şişme Banyo Oyuncakları 12,95 TL
Bebek Oyun Halısı 49,95 TL
Kaymaz Taban Bebek Odası Halısı 29,95 TL
Çocuk Sandalyesi 19,95 TL
Çocuk Taburesi 7,95 TL
Oyuncak Araba Lazımlık 24,95 TL
Çocuk Basamağı 12,95 TL
Çocuk Klozet Adaptörü 7,95 TL
Penye Bebek Battaniyesi 17,95 TL
Brillant Çok Amaçlı Bebek Örtüsü 12,95 TL
Fisher-Price Anne-Bebek Bakım Çantası 59,95 TL
Bebek Ayakkabısı 6,95 TL
Bebek Alt Açma Seti 17,95 TL
Organik Bebek Çorabı 3,95 TL
Prima Çocuk Bezi Çeşitleri 79,95 TL
Eti Cicibebe Tahıllı Bebek Bisküvisi 854g 14,95 TL
İçim Çocuk Devam Sütü 1 Litre 5,95 TL
Uni Baby Natural Islak Bebek Havlusu 4x56 Adet 18,95 TL
Viking Sıvı Sabun Çeşitleri 4,75 TL
Agiss Isıtıcılı Ağda Seti 19,95 TL
Agiss Ağda Bezi 25m 9,45 TL
Agiss Ağda Kartuş 100ml 4,95 TL
Pınar Hindi Uzun Sosis 430g 10,95 TL
Hastavuk Dondurulmuş Piliç Baget 9,90 TL
Şitoğlu Harnup / Dut Pekmezi 800g 12,95 TL
Seyidoğlu Kayısı Reçeli 380g 5,45 TL
Ülker Krispi Çubuk Kraker Çeşitleri 89g 1,75 TL
Black Bruin Enerji İçeceği 1 Litre 3,95 TL
Kiri Tam Yağlı Taze Peynir 100g 7,40 TL
First Sensation Aromalı Sakız 2x27g 4,95 TL
Crazy Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 30g 1,25 TL
Cafex Beyaz Çikolata Aromalı Mocha 10'lu 4,95 TL
Cafex Chai Coffee Latte 10'lu 4,95 TL
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