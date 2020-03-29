Marketler kaçta kapanıyor? Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılması ile birçok kişi yaşamını yitirdi. Birçok kişi market alışverişini yapmak için marketlerin kaçta açılıp kapandığını merak ediyor. Türkiye Perakendeciler Federasyonu'na (TPF) bağlı faaliyet gösteren yerel marketlerin çalışma saatleri değişti. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün yaptığı açıklamada, 30 Mart 2020 Pazartesi günü itibariyle yeni çalışma saatlerinin uygulanmaya başlanacağını belirterek bu uygulamaya tüm Türkiye'de özen gösterilmesinin önemine vurgu yaptı. Peki, Marketler kaçta açılıyor? Bim, Şok, A101, Migros ve Carrefoursa çalışma saatleri!
"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"
Koronavirüs salgını sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından birçok önlem aldıklarını da vurgulayan Düzgün, "Türkiye Perakendeciler Federasyonu olarak hepimize zor günler yaşatan Koronavirüs salgınına karşı vatandaşlarımızın temel gıda maddelerine ve temizlik ürünlerine güvenle ulaşmasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.
"HİÇBİR MARKETİN RAFLARININ BOŞ KALMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Düzgün, "Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel marketlerimizde halkımızın ihtiyaç duyacağı her türlü gıda ve temizlik ürünlerinin tedarik edilmesinde aksaklık yaşanmaması için her türlü önlemi aldık. Tedarikçilerimizle devamlı iletişim halindeyiz hiçbir marketin raflarının boş kalmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel marketlerimizin depolarında, reyonlarında, kasalarında ve dağıtım hizmetlerinde görev yapan tüm çalışanlarımızın hijyen kurallarına uyarak görevlerine devam etmelerini sağlıyoruz." açıklamasında bulundu
65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN BELEDİYE VE STK'LARLA İŞBİRLİĞİ
Tüm yerel marketlerimizde gerekli hijyen koşullarının sağlanması için dezenfeksiyon işlemleri 7/24 düzenli olarak yapılmaya devam ediyor diyen Düzgün, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarıya çıkmasına getirilen kısıtlamadan dolayı bu kişilere hizmet sağlamak için her bölgede belediyeler ve STK'larla işbirliği yapıyoruz" dedi.
BİM AÇIKLAMA YAPTI
Bu karar sonrası Bim marketler bir açıklama yaptı. "Çalışanlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin sağlığı için mağaza açılış-kapanış saatlerimizi değiştirdik." notu ile yapılan paylaşım şu şekilde:
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ
A101 marketler tarafından da bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
BİM MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
BİM Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 10:00
Kapanış saati: 20:00
A101 MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
A101 Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 10:00
Kapanış saati: 20:00
ŞOK MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
ŞOK Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
CARREFOURSA AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
CarrefourSA Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.
CarrefourSA açılış saati: 09.00 (AVM mağazalarının açılış saati 10.00)
CarrefourSA kapanış saati: 22.00
MİGROS AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
Migros Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.
Migros açılış saati: 09.00
Migros kapanış saati: 22.00
MARKETTE EN FAZLA KAÇ KİŞİ OLACAK?
Özetle market 100 metrekareyse içerde en fazla 10 kişi olabilecek.
Mahalle ve semt pazar yerlerine düzenleme geldi
İçişleri Bakanlığı "Koronavirüs Tedbirleri" kapsamına 81 İl Valiliğine ek bir genelge daha gönderdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderilen genelge ile il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi. Bakanlık, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla alınan tedbirlere ilave olarak il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kuralları yeniden düzenledi.
Bakanlik, söz konusu kuralları içeren genelgeyi valiliklere gönderildi. Genelgeye göre; vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek.
-Kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri 27.03.2020 tarihinde saat 17;00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulacak. -Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, Valilik ve Kaymakamlıklarca belediyeler ile işbirliği içinde, yoğunluktan dolayı virüsün bulaşma hızını engellemek amacıyla vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanacak. -İl, ilçe ve beldede yaşayan vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerinin karşılanması için mevcut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre yeni pazar/satış yerleri belirlenebilecek.
- Pazarlara ilişkin alınacak tedbirler kapsamında vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişiminde belediyeler tarafından doğrudan hizmetin sunumu başta olmak üzere tedbirler alınabilecek. -Mevcut Pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar/satış yerlerinde her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar/satış yerleri düzenlenecek. -Bu amaçla mevcut pazar yerlerinin genişletilmesi (ilave cadde ve sokakların dahil edilmesi vb), yeni satış yerlerinin belirlenmesi, gerek görüldüğünde geçici süreliğine zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı pazar yerlerinin/parsellerinin bu amaçla tahsis edilmesi tedbirlerinin biri veya hepsi birlikte kullanılacak. - Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılması sağlanacak.
Bu husus pazar/satış yerlerinde görevlendirilecek zabıta memurları tarafından sürekli kontrol edilecek. - Pazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu önlemleri alınması sağlanacak; bu husus belediye zabıtası ve ilgili esnaf odaları tarafından denetlenerek gerekli işlem yapılacaktır. - Belediyelerce pazar/satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbir alınacak. - Pazar/satış yerleri en geç saat 19:00'a kadar faaliyet yürütebilecek; buna yönelik tebligatlar pazar esnafına yapılacaktır.
- Pazar yerleri/satış yerlerinde belediyeler pazar esnafı ve vatandaşlarımız için el dezenfektanı konusunda destek olunacak. Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin valiler ve kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi mevzuat ve yazılar çerçevesinde gerekli kararlar alınarak tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının genel kolluk marifetiyle denetlenmesi istedi.
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