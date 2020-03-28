Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden Türk Hava Yolları'nın uçuş yapacağı şehirleri duyurdu. THY, koronavirüs nedeniyle sadece 14 iç hat uçuşlarını gerçekleştirecek. Tarifeler ilerleyen zamanda açıklanacak.
İşte uçuş yapılacak şehirler
- İstanbul
- Ankara
- Samsun
- Trabzon
- Erzurum
- Van
- Diyarbakır
- Malatya
- Gaziantep
- Kayseri
- Konya
- Adana
- Antalya
- İzmir
İç hatlarda Pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki Büyükşehirlere sefer yapılacaktır.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 28, 2020
✈️İstanbul
✈️Ankara
✈️Samsun
✈️ Trabzon
✈️Erzurum
✈️ Van
✈️ Diyarbakır
✈️ Malatya
✈️ Gaziantep
✈️ Kayseri
✈️ Konya
✈️ Adana
✈️ Antalya
✈️ İzmir
Tarifeyi kısa sürede açıklayacağız.
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