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    • 28.03.2020 11:52
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    • 28.03.2020 11:59
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    Son dakika: 'ndan flaş karar! Sadece o şehirlere uçacak

    Son dakika haberi... Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs nedeniyle Türk Hava Yolları'nın sadece büyükşehirlere sefer düzenleyeceğini açıkladı. İşte uçuş yapılacak o şehirler.

    THY sadece o şehirlere uçacak

    Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden Türk Hava Yolları'nın uçuş yapacağı şehirleri duyurdu. , koronavirüs nedeniyle sadece 14 iç hat uçuşlarını gerçekleştirecek. Tarifeler ilerleyen zamanda açıklanacak.

    İşte uçuş yapılacak şehirler

    • İstanbul
    • Ankara
    • Samsun
    • Trabzon
    • Erzurum
    • Van
    • Diyarbakır
    • Malatya
    • Gaziantep
    • Kayseri
    • Konya
    • Adana
    • Antalya
    • İzmir

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