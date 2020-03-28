POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis olmak isteyen binlerce kişi POMEM sonuçlarını merakla bekliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılacak POMEM açıklamaları da yakından takip ediliyor. Bakan Soylu dün akşam bir televizyon programına katıldı. Sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyen polis adayları programı soru yağmuruna tutarken, programda konuyla ilgili bir bilgi verilmedi. Ancak sunucu Özgür Karabaş, yayının bitiminde tarih konusunda bilgi verdi.

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gazeteci Özgür Karabaş'ın Bakan Soylu'dan aldığı bilgiye göre, POMEM sınav sonuçları 10-15 gün içerisinde açıklanacak.

SONUÇLAR AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi tarafından sınav sonuçları henüz duyurulmadı. Sonuçlar, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden öğrenilebilecek. Sınav sonuç duyurusu yayınlandığı takdirde bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.