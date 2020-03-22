Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.03.2020 19:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.03.2020 19:05
    ABONE OL

    Son dakika: 'den koronavirüs açıklaması: 17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz

    Son dakika haberine göre, Türk Hava Yolları , Moskova, Addis Ababa, Newyork ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerinin 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar sonlandırıldığını bildirdi.

    17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz

    Türk Hava Yolları , Moskova, Addis Ababa, Newyork ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerinin 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar sonlandırıldığını bildirdi.



    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, Newyork ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerimizi 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz.

    Kargo seferlerimiz devam edecektir.

    Yurt içi seferlerimiz azalmakla beraber devam edecektir.

    Bu da geçer yahu!, diyoruz." ifadelerine yer verdi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: THY'den koronavirüs açıklaması: 17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri