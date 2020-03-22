Türk Hava Yolları Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, Newyork ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerinin 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar sonlandırıldığını bildirdi.

Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, Newyork ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerimizi 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz.



Kargo seferlerimiz devam edecektir.



Yurt içi seferlerimiz azalmakla beraber devam edecektir.



Bu da geçer yahu!, diyoruz. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 22, 2020

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

Kargo seferlerimiz devam edecektir.

Yurt içi seferlerimiz azalmakla beraber devam edecektir.

Bu da geçer yahu!, diyoruz." ifadelerine yer verdi.



