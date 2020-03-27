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    • Ekonomi
    • 28.03.2020 01:57
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    • 28.03.2020 02:03
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    Son dakika: 'ndan () koronavirüs sınırlandırması

    Son dakika haberi... () tüm yolcu seferlerini durdurdu. İç hat seferlerini ise bugünden itibaren ve 'dan bazı büyükşehirlere olacak şekilde sınırlandırdı.

    THY'den seferlerine koronavirüs sınırlandırması

    () tüm yolcu seferlerini durdurdu. İç hat seferlerini ise bugünden itibaren ve 'dan bazı büyükşehirlere olacak şekilde sınırlandırdı.

    Ayrıntılar geliyor...

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