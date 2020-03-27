Türk Hava Yolları (THY) tüm yurt dışı yolcu seferlerini durdurdu. İç hat seferlerini ise bugünden itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirlere olacak şekilde sınırlandırdı.
Ayrıntılar geliyor...
Korona virüsü ile mücadele kapsamında:— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 27, 2020
1-Tüm yurt dışı yolcu seferlerimiz durdurulmuştur
2- İç hat seferlerimiz CUMARTESİ 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükeşehirler ile sınırlandırılmıştır
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