Meflokin nedir? Meflokin ilacı Türkiye'de satılıyor mu? Rusya'dan gelen Corona virüsü bulundu ilacının ardından, Meflokin ilacı gündeme oturdu. Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), yeni tip Corona Virüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin'in ve Fransa'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi. Peki, Meflokin ilacı Türkiye'de satılıyor mu? İşte, Meflokin hakkında bilinmesi gerekenler….

MEFLOKİN NEDİR?

Lariam markası altında satılan meflokin, sıtmayı önlemek veya tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Önleme için kullanıldığında, tipik olarak potansiyel maruziyetten önce başlar ve potansiyel maruziyetten sonra birkaç hafta devam eder.

Ancak bilinmesi gerekmektedir ki, Sağlık Bakanlığı tarafından duyuru yapılmadan, haberlerde çıkan hiçbir ilaç kullanılmamalıdır. Bilinçsiz ilaç kullanımları ciddi sorunlara yol açabilir.