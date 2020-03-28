Pegasus THY bilet iptal nasıl yapılır? Uçağı iptal olanlar bilet iadesi alacak mı? Koronavirüsle mücadelede vatandaşları korumak adına yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Bu önlemlerin başında da seyahat kısıtlaması geliyor. Şehirler arası otobüslerde seyahat valilik iznine bağlandı. Uçak seferlerinde de değişikliğe gidildi. Yapılan yeni değişiklikle, THY sadece 14 iç hat noktasına uçuş gerçekleştirecek. Pegasus ise yurt içi seferlerini durdurdu. Peki, uçağı iptal olanlar bilet iadesi alacak mı? Pegasus THY bilet iptal nasıl yapılır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte yanıtı!

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA!

Değerli Misafirlerimiz, Korona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 28.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar olan tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir.