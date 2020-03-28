Pegasus THY bilet iptal nasıl yapılır? Uçağı iptal olanlar bilet iadesi alacak mı? Koronavirüsle mücadelede vatandaşları korumak adına yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Bu önlemlerin başında da seyahat kısıtlaması geliyor. Şehirler arası otobüslerde seyahat valilik iznine bağlandı. Uçak seferlerinde de değişikliğe gidildi. Yapılan yeni değişiklikle, THY sadece 14 iç hat noktasına uçuş gerçekleştirecek. Pegasus ise yurt içi seferlerini durdurdu. Peki, uçağı iptal olanlar bilet iadesi alacak mı? Pegasus THY bilet iptal nasıl yapılır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte yanıtı!
PEGASUS'TAN AÇIKLAMA!
Değerli Misafirlerimiz, Korona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 28.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar olan tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir.
SHY-Yolcu yönetmeliğindeki 25.03.2020 tarihinde yapılan düzenleme ile beraber; iptal olan uçuşlardaki biletinizi web sitemizden ya da 0 (850) 250 67 02 numaralı ücretsiz çağrı merkezimizden kesintisiz şekilde açığa alabilirsiniz.
Yeni düzenleme beraberinde açığa alınan biletlerinizde iade hakkınız da bulunmaktadır. Açığa alacağınız biletleri kullanmamanız durumunda, karşılıklı uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra iadenizi alabilirsiniz. Hem de çağrı merkezinde sıra beklemeden bu işlemi yapabilirsiniz.
Dilerseniz; kesintisiz ve ücret farkı olmadan değişiklik işlemini şu anda sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı ücretsiz çağrı merkezimizden yapabilirsiniz.
Geçirdiğimiz süreçteki yoğunlukta takdir edersiniz ki çağrı merkezimizde yavaşlamalar olup bekleme sürelerinde artış yaşanabilmektedir. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz."
THY'DEN BİLET İPTAL AÇIKLAMASI
THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Siz değerli yolcularımızın taleplerini karşılayabilmek için çağrı merkezimiz ve satış ofislerimiz yoğun tempoda çalışmalarını sürdürmektedir. Yoğunluktan etkilenmemek için bilet işlemlerinizi internet sitemiz ve mobil uygulamamız aracılığıyla yapabilirsiniz. Online kanallardan yapabileceğiniz işlemler Online işlemler sayfamızda yer almaktadır. Seyahatiniz ve haklarınızla ilgili sorularınızın cevaplarını aşağıda yer alan menülerde bulabilir, güncel uçuş durumunuz için uçuş durumu sayfamızı kontrol edebilirsiniz.
Acentelerimiz aracılığıyla bilet alan yolcularımızın ilgili acentelerin hizmet merkezlerinden de yardım alabileceğini unutmayın.
Sizlere daha iyi hizmet vermemiz için; uçuşunuza 72 saatten uzun bir süre varsa bilet işlemleriniz için lütfen ilerleyen günlerde bizimle iletişime geçiniz. Uçuşunuza 72 saatten kısa bir süre kaldıysa ve biletinizi Türk Hava Yolları satış kanalları üzerinden satın aldıysanız, 444 0 849 / 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimize veya satış ofislerimize işlemleriniz için ulaşabilirsiniz.
Yaşanan genel yoğunluktan dolayı anlayış ve desteğinizi rica ediyor, bu süreci birlikte atlatacağımıza inanıyoruz.
THY 14 ŞEHRE SEFER YAPACAK
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri duyurdu.
Tüm yurt dışı yolcu seferlerinin durdurulduğunu hatırlatan Ekşi, "İç hat seferlerimiz cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır." dedi.
Ekşi, "Detaylı bilgi için Web sitemizi takip ediniz. Kargo seferlerimiz devam edecektir. Cumartesi 23.59 dan itibaren iç hat seferlerimiz İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
Ekşi, THY'nin iç hat tarifesinin gün içinde hazırlanıp ilan edileceğini, iç hat seferlerindeki yolcuların valiliklerden izin alma gerekliliğinin saat 17.00'den sonra başlayacağını kaydetti.
Ekşi, Twitter üzerinden Türk Hava Yolları'nın uçuş yapacağı şehirleri duyurdu. THY, koronavirüs nedeniyle sadece 14 iç hat uçuşlarını gerçekleştirecek. Tarifeler ilerleyen zamanda açıklanacak.
İşte uçuş yapılacak şehirler:
İstanbul
Ankara
Samsun
Trabzon
Erzurum
Van
Diyarbakır
Malatya
Gaziantep
Kayseri
Konya
Adana
Antalya
İzmir
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