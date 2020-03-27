Başkan Erdoğan'dan Kovid-19-'a karşı birlik çağrısı

Erdoğan, Coronavirüs gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, dünya liderlerine çağrı yaparak, "Salgının kontrolü ile hastalığın teşhisi ve tedavisi konusundaki birikimlerin paylaşılması gerekiyor. Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yok. Bu salgının hepimize şu gerçeği tekrar hatırlattığına inanıyorum, dinlerimiz, dillerimiz, ülkelerimiz farklı da olsa hepimizin kaderi ortaktır. Uluslararası bir fon oluşturulabilir.

Coronavirüs salgını G20'nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: Serbest, açık ve kurallara dayalı bir uluslararası ticaret sistemi salgınla ilgili aldığımız önlemlerin etkilerini azaltmada büyük rol oynayacaktır. Bu çerçevede alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir.2 saat 20 dakika süren zirveye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları da Covid-19 salgınına karşı yürütülen ekonomik mücadeleye ilişkin detayları konuştu.