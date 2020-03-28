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    • 28.03.2020 09:08
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    Son dakika: Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı leri düştü

    Son dakika haberi... , kredi kartlarındaki azami oranlarında indirime gidildiğini duyurdu. Kredi kartı kullananları ilgilendiren önemli gelişme 'de yayımlandı.

    Kredi kartı faizleri düştü

    Son dakika haberine göre kredi kartı kullananları ilgilendiren önemli gelişme 'de yayımlandı.

    'nın almış olduğu karara göre, kredi kartlarında azami oranı düşürüldü.

    Buna göre;

    Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25, (önceki yüzde 1.40)

    Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00 (önceki yüzde 1.12)

    Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55 (önceki yüzde 1.70)

    Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30 (önceki yüzde 1.42) oldu.

    Karar 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

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