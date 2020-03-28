- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah 330., BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ, BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ, BESTEKAR NASİBİ MEHMET EFENDİ, GÜMÜŞSUYU, HASTANE YOLU sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2415737)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah GAZİ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2416020)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah FAHRİ KORUTÜRK sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2416647)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, MISIR, SECİYE, SEDEN, ÖZÇINAR sk 10:00-15:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2416645)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah AKMAZ, DERSAADET, EMEKLİ, GÜNGÖR, HADIMKÖY-ÖMERLİ, ILGAZ, MEZARLIK, OKUL ÇIKMAZI, PALANDÖKEN, RİSALET, TUNÇASLAN, ÖMERLİ, ÜMİT sk 04:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2416022)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah AKMAZ, DERSAADET, EMEKLİ, GÜNGÖR, HADIMKÖY-ÖMERLİ, ILGAZ, MEZARLIK, OKUL ÇIKMAZI, PALANDÖKEN, RİSALET, TUNÇASLAN, ÖMERLİ, ÜMİT sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2416829)