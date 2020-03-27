İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Soylu polis, jandarma, bekçi ve personel alımı için gelen sorusuyu cevapladı. Uzun süredir bekçi olmak isteyen adaylar EGM bekçi alımı ilanlarını bekliyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu korona virüsü önlemleri kapsamında yapılan sağlık personellerinin yanı sıra EGM bekçi, polis ve personel alımı hakkında açıklamalar yaptı. Bakan Soylu bekçi alımı ile ilgili ise, "8 bin 700 bekçimiz vardı. Şu anda 3500 'ü şuana kadar görev aldı. Eğitimleri tam tamamlanmadı. Eğitimlere ara verildi. Silahsız ve bekçi kıyafetiyle sahaya sürdük." dedi.
EGM BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Uzun süredir merakla bekçi alımı bekleyen adaylar EGM bekçi alımı ne zaman? sorusunun cevabını araştırıyordu.
BAKAN SOYLU AÇIKLADI: 3 BİN 500 BEKÇİ GÖREV ALDI
Ayrıca Bakan Soylu bekçi alımı ile ilgili ise, "8 bin 700 bekçimiz vardı. Şu anda 3500 'ü şuana kadar görev aldı. Eğitimleri tam tamamlanmadı. Eğitimlere ara verildi. Silahsız ve bekçi kıyafetiyle sahaya sürdük." dedi.
POLİS ALIMI AÇIKLAMASI
Polis alımları ile ilgili olarak ise Bakan Soylu, "112 lerde 155 ve 156 'larda hizmet veriyorlar. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar. Karakollarımızda oluşturduğumuz yeni bir sistem vardı. O da güven masası. Güven masasına 3 bin kadın personel aldık. Eğitimlerini verdik ve sahaya sürdük.Daha güven masasına almadık onları. Mümkün olduğunca personelleri optimum seviyede kullanıyoruz. Tüm kamu personellerine teşekkür ediyorum. Bir iki olay dışında personellerden bir of bile duymadım. Sağlık personellerine teşekkür ediyorum. Onlar büyük bir özveri ile çalışıyor." şeklinde konuştu.
BEKÇİLİK ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımında yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Resmi Gazete'deki açıklama:
İçişleri Bakanlığından:
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/3/2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"g) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,"
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 6 – (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir."
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Başvuruda istenen bilgi ve belgeler ile başvuruların alınması
MADDE 8 – (1) Adaylar;
a) T.C. kimlik numarasını,
b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,
c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,
ç) Mezuniyet bilgisini,
d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,
e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,
f) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini,
içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.
(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise, ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.
(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.
(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır."
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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