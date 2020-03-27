POMEM, PÖH, Polis alımları - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Polis Özel Harekat (PÖH) alımları ile ilgili olarak önemli ifadeler içeren açıklamalarda bulundu. Polis olma, özellikle Özel Harekat Polisi (PÖH) olma hayali kuran binlerce genç vatandaş bu açıklamaları dikkatle takip etti. Bu arada 26. dönem POMEM sonuçlarını bekleyen adayların yanı sıra 27. Dönem polis alımları için başvuruda bulunacak POMEM, PÖH adayları EGM tarafından açıklanacak tarihi bekliyor.
25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Sınavı Sonuçları Açıklandı; Özel Harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencileri belirlemek üzere yapılan 25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir. Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir. Tüm adaylara ilanen duyurulur
Süleyman Soylu'dan POMEM ve PÖH açıklaması; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yapılacak polis adayı alımlarına ilişkin sınav sonuçlarının kısa süre içinde açıklanacağını söyledi.
200 BİN KİŞİ SINAVLARA GİRDİ; "Beni bağışlasınlar, sınav sonuçlarının açıklanması çok uzuyor." diyerek sözlerine başlayan Bakan Soylu, POMEM ve PÖH alımında sınavlara 200 bine yakın kişinin başvuru yaptığı ve adayların mülakat aşamalarının sona erdiğini , ancak bunların değerlendirme aşamasının kolay olmadığını söyledi.
**27. Dönem POMEM polis alımı başvurusu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat başvuruların yaz aylarına doğru alınması bekleniyor.
**26. dönem POMEM: EGM , 26. dönem POMEM kapsamında kadın-erkek adaylar arasından 7 bin polis memuru alımı yapıyor.
**25. dönem POMEM: EGM , 25. dönem POMEM kapsamında kadın adaylar arasından 500 özel harekat polisi alımı yapıyor. Sonuçlar açıklandı.
BAKAN SOYLU AÇIKLADI: 3 BİN 500 BEKÇİ GÖREV ALDI
Bakan Soylu bekçi alımı ile ilgili ise, "8 bin 700 bekçimiz vardı. Şu anda 3500 'ü şuana kadar görev aldı. Eğitimleri tam tamamlanmadı. Eğitimlere ara verildi. Silahsız ve bekçi kıyafetiyle sahaya sürdük." dedi.
POLİS ALIMI AÇIKLAMASI
Polis alımları ile ilgili olarak ise Bakan Soylu, "112 lerde 155 ve 156 'larda hizmet veriyorlar. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar. Karakollarımızda oluşturduğumuz yeni bir sistem vardı. O da güven masası. Güven masasına 3 bin kadın personel aldık. Eğitimlerini verdik ve sahaya sürdük.Daha güven masasına almadık onları. Mümkün olduğunca personelleri optimum seviyede kullanıyoruz. Tüm kamu personellerine teşekkür ediyorum. Bir iki olay dışında personellerden bir of bile duymadım. Sağlık personellerine teşekkür ediyorum. Onlar büyük bir özveri ile çalışıyor." şeklinde konuştu.
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