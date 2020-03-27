BAKAN SOYLU AÇIKLADI: 3 BİN 500 BEKÇİ GÖREV ALDI

Bakan Soylu bekçi alımı ile ilgili ise, "8 bin 700 bekçimiz vardı. Şu anda 3500 'ü şuana kadar görev aldı. Eğitimleri tam tamamlanmadı. Eğitimlere ara verildi. Silahsız ve bekçi kıyafetiyle sahaya sürdük." dedi.

POLİS ALIMI AÇIKLAMASI

Polis alımları ile ilgili olarak ise Bakan Soylu, "112 lerde 155 ve 156 'larda hizmet veriyorlar. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar. Karakollarımızda oluşturduğumuz yeni bir sistem vardı. O da güven masası. Güven masasına 3 bin kadın personel aldık. Eğitimlerini verdik ve sahaya sürdük.Daha güven masasına almadık onları. Mümkün olduğunca personelleri optimum seviyede kullanıyoruz. Tüm kamu personellerine teşekkür ediyorum. Bir iki olay dışında personellerden bir of bile duymadım. Sağlık personellerine teşekkür ediyorum. Onlar büyük bir özveri ile çalışıyor." şeklinde konuştu.