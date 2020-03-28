Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.03.2020 11:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.03.2020 11:08
    ABONE OL

    Son dakika: , 'nin kredi protokolüne katıldı

    Son dakika haberi... (TEB), Türkiye Bankalar Birliği’nin () kredi protokolüne katıldığını, bu kapsamda Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen , kurumsal ve ticari müşterileri için “” ve “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” olmak üzere iki ayrı paketi uygulamaya aldığını açıkladı.

    Bir bankadan daha destek geldi!

    Bankadan yapılan açıklamada, "TEB, küresel salgının müşterilerinin istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutmak için hayata geçirdiği her iki destek paketi kapsamında müşterilerine azami 3 ay anapara ve ödemesiz, toplam 12 ay vadeye kadar kredi desteği sağlıyor" denildi.



    Buna göre, Hazine kaynaklı Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta 'ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterileri için hazırladığı "", işletmelerin keşide ettikleri gerçek ticari ilişkilere dayalı çeklerin finansmanında kullanılabilecek. "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" ise maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere işletmelerin sözleşme-faturaya bağlı tüm sabit giderlerini karşılanması için değerlendirilebilecek.

    TEB daha önce de, Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen KOBİ, kurumsal ve ticari müşterileri için "Çek Ödeme Destek Kredisi" ve "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" olmak üzere iki ayrı paket açıkladı. Buna göre, TEB müşterileri her iki destek paketi kapsamında azami 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeye kadar ve yıllık yüzde 9.5 faiz oranıyla kredi desteği alabilecek.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: Türk Ekonomi Bankası, TBB'nin kredi protokolüne katıldı
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri