Hafta sonu dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu? Dolar ve euro kurunda hareketlilik sürüyor!

Hafta sonu dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu? Dolar ve euro kurunda son dakika hareketliliği sürüyor. Özellikle bir aylık sürece bakıldığında koronavirüsünün piyasalarda etkisi aktif bir şekilde gözlemlenirken dolar ve euroda inişli çıkışlı bir seyir görülüyor. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlar sonrası küresel piyasalarda risk algısının görece azaldığını ve altının ons fiyatının buna paralel hafif gerilediğini kaydetti.

DOLAR VE EURO NE KADAR?