Hafta sonu dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu? Dolar ve euro kurunda hareketlilik sürüyor!

Hafta sonu dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu? Dolar ve euro kurunda son dakika hareketliliği sürüyor. Özellikle bir aylık sürece bakıldığında koronavirüsünün piyasalarda etkisi aktif bir şekilde gözlemlenirken dolar ve euroda inişli çıkışlı bir seyir görülüyor. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlar sonrası küresel piyasalarda risk algısının görece azaldığını ve altının ons fiyatının buna paralel hafif gerilediğini kaydetti.
DOLAR VE EURO NE KADAR?
ALTININ KİLOGRAMI 336 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 336 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 334 bin lira, en yüksek 338 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 336 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 78 milyon 221 bin 559,44 lira, işlem miktarı ise 232,63 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 82 milyon 431 bin 854,43 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, VakıfBank, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI DÜN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe satıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2 değer kaybıyla 315 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 azalışla 9.860 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,6 düşerek 5.609 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,2 değer kaybederek 6.877 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,2 azalarak 4.443 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 gerileyerek 17.177 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,1020, sterlin/dolar paritesi 1,2170 seviyelerinden işlem görüyor.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, ekonomi yönetimlerinin birbiri ardına uygulamaya aldığı teşviklere rağmen, Avrupa'da yayılmayı hızla sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu endişelerle pay piyasalarının güne negatif başladığını ifade etti.
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 533 bini aştığını anımsatan analistler, virüs nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısının ise 24 bini geçtiğine işaret etti.
ABD, 82 bini aşan Kovid-19 vakası ile dünya genelinde Çin ve İtalya'yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. Öte yandan, salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısında dünyada başı çeken İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 8 bini, İspanya'da ise 4 bini aşarak Çin'i geride bıraktı.
Analistler, bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD şubat ayı kişisel harcamalar ve mart ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini kaydetti.
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