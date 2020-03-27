Koronavirüs tedbirlerinde öncelikli ilk 30 şehir vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 22:00'de koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "Asıl önemli olan yere geliyorum, bu tedbirlerin İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyükşehirde titizlikle uygulanmasına geçilecektir." şeklinde konuşarak 7 maddelik tedbir paketini vatandaşlara duyurdu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirleri maddeleri...

BAŞKAN ERDOĞAN 7 MADDELİK PAKETİ AÇIKLADI

1- Şehirler arası seyahatler valiliklerin iznine bağlanmıştır.

2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecek.

3- Toplu taşımada seyrek oturma uygulanacak

4- Piknik alanları, tören alanları gibi yerle hafta sonları kapalı olacak.

5- Askerlerimiz 14 gün karantina şekline uygun olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak

6- Yurt dışı uçuşlar tamamen kaldırılacaktır.

7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştırılacaktır.

30 Büyükşehirin tamamında titizlikle uygulanmasına geçilecek.