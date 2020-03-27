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    • 27.03.2020 12:20
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    Son dakika: Hazine ve Albayrak: 2547 firma incelendi! Tespitler savcılıkla paylaşıldı

    Son dakika haberi... Hazine ve Albayrak: Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz şikayet merkezi stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladı. MASAK, 2547 firmanın hesaplarını inceledi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız.

    Karaborsa ve stokçulara geçit yok!
    Hazine ve Albayrak, Twitter hesabından karaborsa ve stok fırsatçılarına yönelik bir açıklama yaptı.

    "Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz şikayet merkezi stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladı." diyen Albayrak, "MASAK, 2547 firmanın hesaplarını inceledi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız." açıklamasında bulundu.


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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 2547 firma incelendi! Tespitler savcılıkla paylaşıldı
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