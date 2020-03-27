Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından karaborsa ve stok fırsatçılarına yönelik bir açıklama yaptı.
"Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz şikayet merkezi stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladı." diyen Albayrak, "MASAK, 2547 firmanın hesaplarını inceledi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız." açıklamasında bulundu.
"Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz şikayet merkezi stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladı." diyen Albayrak, "MASAK, 2547 firmanın hesaplarını inceledi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız." açıklamasında bulundu.
Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz şikayet merkezi stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 27, 2020
MASAK, 2547 firmanın hesaplarını incelendi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız.#BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/XykO26h0dT
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