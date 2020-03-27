Adayların aylar öncesinden çalışmaya başladığı sınavlar için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takviminde değişikliğe gitti. Birçok sınavın tarihi erteleyen MEB ve ÖSYM, YKS üniversite sınavı LGS liseye geçiş sınavı ve KPSS memurluk sınavıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. İşte son yayımlanan takvime göre tarihleri değişen tüm sınavlar... ÖSYM Başkanı Halis Aygün "Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre olacak." ifadelerini kullandı. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak.
2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak.
KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak.
Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 25-26 Temmuz'da gerçekleşecek olması nedeniyle, bu tarihte yapılması planlanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül'de düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.
KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.
ÖSYM GÜNCEL SINAV TAKVİMİ
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.
2020 sınav takviminde, 3 kez yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2 kez gerçekleştirilecek. ALES-1 16 Ağustos, ALES-2 6 Aralık'ta uygulanacak.
Basılı ortamda 2 kez yapılması planlanan YDS, bu yıl bir kere basılı ortamda 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Bu sene ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştirilen e-YDS'ler ise yıl içerisinde 10 kez daha uygulanacak. e-YDS'ler 20-21 Haziran, 27-28 Haziran, 4 Temmuz, 22 Ağustos, 29 Ağustos, 17 Ekim, 14 Kasım, 19 Aralık'ta yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
Bu yıl, 2 kez yapılması planlanan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) da bir kez, 7 Kasım'da uygulanacak.
ÖSYM TARAFINDAN HANGİ SINAVLAR ERTELENDİ?
- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,
- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,
- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,
- 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,
- 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,
- 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,
- 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,
- 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,
- 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Üniversitelerin bahar döneminde sadece uzaktan eğitim vereceğini duyuran Saraç, YKS'nin de 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.
MEB AÖL 21-22 MART SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB tarafından yayımlanan Merkezi Sınav Uygulama Takvimine bağlı olarak her yıl aralık, mart ve temmuz aylarında 3 dönem halinde yapılan sınavların mart dönemi sınavları eylül ayında yapılacak.
Bakanlık, ihtiyaç durumunda genellikle Eylül ayında bu kapsamda ek sınav yapıyordu. Dolayısıyla ertelenen sınavın yurt dışı da dahil eylül ayında yapılacak ek sınavla birleştirilmesi planlanıyor.
2020 YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
YÖK Başkanı Saraç, güncel durumla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Üniversitelerin bahar döneminde sadece uzaktan eğitim vereceğini duyuran Saraç, YKS'nin de 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.
ERTELENEN EKPSS NE ZAMAN DÜZENLENECEK?
Selçuk; "Yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında ÖSYM tarafından ertelenen EKPSS 20 Eylül 2020 tarihinde yapılacak."
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde yapılmasına karar verilmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında, söz konusu ertelemenin yapıldığının altını çizen Bakan Selçuk, 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek EKPSS ile adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanacağını hatırlattı. Selçuk; "Sınavın ertelenmesi, sınav içeriğine ilişkin bir değişikliğe neden olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Sınavda, engel durumuna uygun materyal ve okuyucu-işaretleyici desteği sağlanacağını da kaydeden Bakan Selçuk, adayların engel gruplarına göre Genel Engelli Testi, İşitme Engelli Testi ve Zihinsel Engelli Testi olmak üzere 3 ayrı test uygulanacağını ifade etti.
Sınavda; az gören adayların isteği doğrultusunda 16 ve 18 punto soru kitapçığı, soru kitapçığını okuyamayan ya da cevap kâğıdı işaretlemekte zorluk çeken görme engelliler, CP hastaları ve zihinsel engelliler için okuyucu/işaretleyici yardımı verileceğini de kaydeden Selçuk; "Tekerlekli sandalye kullanıcısı adayların erişilebilir sınav merkezlerinde sınava girmesi sağlanacak." dedi.
İlk kez 2012 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve kura usulü yerleştirmeler ile toplam 11 yerleştirme döneminde 36 bin 850 engelli bireyin kamu kurumlarına yerleştirme işlemlerinin yapıldığını anımsatan Selçuk; "2002 yılında 5 bin 777 olan kamuda çalışan engelli memur sayısı, bugün yaklaşık 11 katına çıkarak 56 bin 402'ye yükseldi." diye konuştu.
YKS MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ ÖNERECEĞİ MÜFREDATLA OLACAK!
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailelerin ve öğrencilerin rahat olmasını istedi.
Adayların gönül rahatlığıyla hazırlıklarını yapmaya devam etmesini öneren Aygün, "Adaylarımız eksiklerini tamamlasınlar. Onlar bizim evlatlarımız, geleceğimiz, onların mağdur olmaması için gerekenler yapılmaktadır ve yapılacaktır. Her türlü duruma göre hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz. Bu kapsamda, tüm sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, Milli Eğitim Bakanlığının önereceği müfredat ve kazanımlara göre önceki yıllarla aynı çerçevede olacak. " diye konuştu.
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