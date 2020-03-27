Dolar ve eurodaki güncel durum piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde piyasalardaki anlık durumu arama motorları üzerinden araştırıyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,42'nin destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 6,60'ın direnç olarak takip edileceğini kaydetti. Peki, dolar haftayı nasıl kapattı? 27 Mart anlık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 336 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 336 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 334 bin lira, en yüksek 338 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 336 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 78 milyon 221 bin 559,44 lira, işlem miktarı ise 232,63 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 82 milyon 431 bin 854,43 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, VakıfBank, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe satıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2 değer kaybıyla 315 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 azalışla 9.860 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,6 düşerek 5.609 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,2 değer kaybederek 6.877 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,2 azalarak 4.443 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 gerileyerek 17.177 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,1020, sterlin/dolar paritesi 1,2170 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ekonomi yönetimlerinin birbiri ardına uygulamaya aldığı teşviklere rağmen, Avrupa'da yayılmayı hızla sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu endişelerle pay piyasalarının güne negatif başladığını ifade etti.
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 533 bini aştığını anımsatan analistler, virüs nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısının ise 24 bini geçtiğine işaret etti.
ABD, 82 bini aşan Kovid-19 vakası ile dünya genelinde Çin ve İtalya'yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. Öte yandan, salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısında dünyada başı çeken İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 8 bini, İspanya'da ise 4 bini aşarak Çin'i geride bıraktı.
Analistler, bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD şubat ayı kişisel harcamalar ve mart ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini kaydetti.
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