Dolar ve eurodaki güncel durum piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde piyasalardaki anlık durumu arama motorları üzerinden araştırıyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,42'nin destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 6,60'ın direnç olarak takip edileceğini kaydetti. Peki, dolar haftayı nasıl kapattı? 27 Mart anlık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?