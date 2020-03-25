Emekliler bayram ikramiyesine bu sene erken kavuşacak. Ramazan Bayramı öncesi ödenecek 1000 TL emekli bayram ikramiyesi koronavirüs nedeniyle erken yatırılacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesini kimler alabilir? İkramiye uygulaması geçtiğimiz senelerde başlatılmış ve emeklilere hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesi 1000 TL ikramiye verilmişti. Miktar bu sene değişmezken, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan emeklileri sevindiren haber geldi. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılarak bayram ikramiyesi ödeme tarihinde düzenleme yapıldı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılarak, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda yapılan 1000 liralık bayram ikramiyesi ödeme tarihi, herhangi bir nedenle öne çekilmesine karar verilmesi halinde olası mağduriyetlerin giderilmesi için, "bayramın içinde bulunduğu ayda" olacak şekilde yeniden düzenlendi.