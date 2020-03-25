Emekliler bayram ikramiyesine bu sene erken kavuşacak. Ramazan Bayramı öncesi ödenecek 1000 TL emekli bayram ikramiyesi koronavirüs nedeniyle erken yatırılacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesini kimler alabilir? İkramiye uygulaması geçtiğimiz senelerde başlatılmış ve emeklilere hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesi 1000 TL ikramiye verilmişti. Miktar bu sene değişmezken, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan emeklileri sevindiren haber geldi. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılarak bayram ikramiyesi ödeme tarihinde düzenleme yapıldı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılarak, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda yapılan 1000 liralık bayram ikramiyesi ödeme tarihi, herhangi bir nedenle öne çekilmesine karar verilmesi halinde olası mağduriyetlerin giderilmesi için, "bayramın içinde bulunduğu ayda" olacak şekilde yeniden düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, müjdeli haberi duyurdu. En düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseldiğini bildiren Bakan Selçuk, bu yıl mayısta Ramazan Bayramı öncesi emeklilere verilecek ikramiyenin, nisanda ödeneceğini belirtti.
Emekli bayram ikramiyesinin Nisan ayının ilk haftasında ödenmeye başlanması bekleniyor.
BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?
SGK'dan aylık alan SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı emeklileri, ölüm aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
Yılda 2 ikramiyeden vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanabilecek.
Dul ve yetimler ikramiyeden hisseleri oranında faydalanacak. Hem eş hem çocuk ikramiye alabilecek.
Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkan veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak.
İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödenecek.
Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 250 lira, yüzde 45 olanlara 450 lira ikramiye ödenecek.
BAŞVURUYA GEREK YOK
Bayram ikramiyesi almak için SGK'ya herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor. Emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyesi aylık aldıkları hesaba yatırılmak suretiyle bir başvuruya gerek kalmaksızın ödeniyor.
İŞ KAZASI MAĞDURU DA ALABİLECEK
İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar da ikramiyeden faydalanabiliyor. Bunlara ödenecek ikramiye, sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanacak. Kişinin yüzde 50 oranında iş göremez olduğu tespit edilmişse, 500 TL bayram ikramiyesi ödenecek.
İKRAMİYE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Emekliler ve malulen emekli olmuş malullük aylığı alan kişiler 1.000 TL ikramiye alıyor. Dul ve yetim aylığı alan kişiler ise ölüm aylığı oranında bayram ikramiyesi alabiliyor. Örneğin kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda aylık alan dul eşe 500 TL bayram ikramiyesi ödenir. Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda dul eşe 750 TL bayram ikramiyesi ödenir.
Hem kocasından, hem babasından veya hem annesinden, hem babasından ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alır. İki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksekse o dosya baz alınır. Örneğin dul eş hem babasından, hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasında aylığının oranı yüzde 75, babasından ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise 750 TL bayram ikramiyesi alır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.