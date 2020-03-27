Polimeraz zincir reaksiyonu ( pcr testi ), DNA zincirlerinin tortu oluşturabileceği tüm yüzeylerde DNA (ve bazı durumlarda RNA) miktarlarının analizi için kullanılan bir testtir. Kısacası pcr testi oldukça küçük bir genetik örnekten çok sayıda kısa DNA kopyaları incelemeye izin veren bir laboratuvar yöntemidir. Bu sürece DNA arttırma adı verilir ve belirli genlerin tespit edilmesine veya ölçülmesine izin verir. Bundan yıllar önce ilk kez uygulanmaya başlayan bu test moleküler teşhis alanında önemli bir gelişme olarak öne çıkmıştır.