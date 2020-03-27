1000 TL destek nasıl alınır? 1000 TL sosyal yardım alma şartları nelerdir? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa bir süre önce yaptığı açıklamada "Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında, şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz." demişti. Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "Ülkemizde 2 milyon dar gelirli haneye 1000'er lira nakit desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 1000 TL destek nasıl alınır sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
1000 TL SOSYAL YARDIM ŞARTLARI NELERDİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1.000 TL nakdi destekten yararlanacaktır"
Bakanlık bünyesinde tespit edilen ve şu anda sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, 1000 TL destekten faydalanabilecek.
NEREYE BAŞVURU YAPILACAK?
Bakan Selçuk, söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını belirtti.
ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?
Periyodik olarak yardım yapılan 2 milyon vatandaş bulunduğunu, bu 2 milyon kişiye söz konusu yardımı dağıtacaklarını belirten Selçuk, "Hedefimiz 2 milyar lirayı, martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak" dedi. Bakan Selçuk, sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceklerini duyurdu.
KOLONYA VE MASKE VERİLECEK
Selçuk, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 8'inin 65 yaş üzerinde bulunduğunu, 80 yaş üzerindeki nüfusu da "en kırılgan nüfus" olarak gördüklerini söyledi. Yaşlıların korunması ve desteklenmesine yönelik projelerin belediyeler kanalıyla yürütüldüğünü hatırlatan Selçuk, süreçte bunu daha da yoğunlaştıracaklarını kaydetti.
Selçuk, yaşlılara kolonya ve maske temini konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içinde olduklarını, dağıtıma ilk olarak Ankara ve İstanbul'dan başlanacağını, daha sonra genişletileceğini söyledi.
2 MİLYON DAR GELİRLİ AİLEYE BİNER TL VERİYORUZ
Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "2 milyon dar gelirli aileye biner TL veriyoruz. Milletimizin her bir ferdi devletinin tüm imkanlarıyla yanında olduğunu biliyor. Kimsenin aç kalmasına, mağdur olmasına izin vermeyiz. Yaşlılarımız için alınan tedbirleri onlara saygısızlığa çevirenlere izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN 7 MADDELİK KORONAVİRÜS TEDBİR PAKETİNİ AÇIKLADI
1- Şehirler arası seyahatler valiliklerin iznine bağlanmıştır.
2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecek.
3- Toplu taşımada seyrek oturma uygulanacak
4- Piknik alanları, tören alanları gibi yerle hafta sonları kapalı olacak.
5- Askerlerimiz 14 gün karantina şekline uygun olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak
6- Yurt dışı uçuşlar tamamen kaldırılacaktır.
7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştırılacaktır.
30 Büyükşehirin tamamında titizlikle uygulanmasına geçilecek.
Alışveriş ihtiyacı dışında dışarı çıkmayarak tedbirleri artırmamız şarttır. Milletimizden sabır bekliyoruz. Bu tedbirlerin daha fazla artmasını istemiyorsan bu kurallara harfiyen uymamış gerekmektedir.
Bu süreci en kısa sürede en az hasarla atlattığımızda aydınlık bir gelecek bekliyor. Türkiye bu süreci atlatacak güce sahiptir. Rehavete kapılmadan atacağımız her adım bizi bu durumdan uzaklaştıracaktır. Lütfen evde kalalım. Bilim insanlarımızın tavsiyelerine kulak verelim.
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