KOLONYA VE MASKE VERİLECEK

Selçuk, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 8'inin 65 yaş üzerinde bulunduğunu, 80 yaş üzerindeki nüfusu da "en kırılgan nüfus" olarak gördüklerini söyledi. Yaşlıların korunması ve desteklenmesine yönelik projelerin belediyeler kanalıyla yürütüldüğünü hatırlatan Selçuk, süreçte bunu daha da yoğunlaştıracaklarını kaydetti.

Selçuk, yaşlılara kolonya ve maske temini konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içinde olduklarını, dağıtıma ilk olarak Ankara ve İstanbul'dan başlanacağını, daha sonra genişletileceğini söyledi.