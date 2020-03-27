2019 Buzağı destekleri ne zaman ödenecek? Geçtiğimiz yıldan kalan buzağı desteklerinin henüz yatırılmadığını belirten vatandaşlar buzağı destek ödemeleri hakkında araştırma yapıyor. 2020 yılında devlet tarafından üreticilere ve hayvancılara binlerce lira destek verilmeye devam edilecek. Peki, buzağı destekleri ne kadar olacak? 4 ay ve üzeri buzağının yanı sıra, soy kütüğüne kayıtlı buzağına da destek verilecek. İşte, 2020 yılında hayvancılığa verilecek destekler!
2019 BUZAĞI DESTEKLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ödemelerin ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi. Hesaplara 27 Mart günü yatırılmaya başlanacak tarımsal destek ödemeleri şunları kapsıyor:
Hububat baklagil desteği 14 ilde 35.034 üretici için 120 milyon TL,
Mazot gübre 20 ilde 553.326 üretici için 1.145 milyar TL,
Dane mısır 6 ilde 9485 üretici için 20 milyon TL,
Anaç koyun keçi 80 ilde 196.116 yetiştirici için 580 milyon TL,
Hayvan hastalık tazminatı 68 il 686 yetiştirici 16.2 milyon TL,
Tiftik keçilerine ilave destek 3 il ve 131 yetiştirici 226 bin TL ödeme yapılacak.
2020 YILI HAYVANCILIK DESTEKLERİ
2020 yılında hayvancılık konusunda verilecek olan destekler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
4 Ay ve Üzeri Buzağı ve malak 350
Soykütüğüne kayıtlı buzağı desteklemesi 500
Döl Kontrolü 50 (ek)
Yetiştiricilik Bölgesi İlleri 200 (ek)
Anaç Manda 250
Soy kütüğüne kayıtlı manda 400
Malak 150
Soy kütüğüne kayıtlı Malak 400
Sürü yöneticisi desteği 01 Ocak ve 31 Aralık tarihleri için toplamda 5 bin TL
Koyun-Keçi 25 TL/baş
Tiftik 30 TL/baş
Soğutulmuş Manda, koyun-keçi, İnek sütü Bakanlık tarafından her yıl belirlenir.
Her bir sığır için Bakanlık tarafından her yıl belirlenir.
Tohum (kutu) 70 TL/adet
Yaş koza 50 TL/kg
Arılı kovan 10 TL/adet
Ana arı 15 TL/adet
Damızlık ana arı 40 TL/adet
4 ay ve üzeri buzağı : 2. dönem başvuruları istenilen tarihler arasında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri kanalı ile alınacaktır.
Soy kütüğüne kayıtlı buzağı: 2. dönem başvuruları belirlenen tarihler arasında alınacak olup başvurular Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği' ne yapılacak.
Malak desteklemesi : 150 TL destek için İl ve İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlükleri' ne 400 TL destek için Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği' ne üye olanlar birliklere başvuru yapabileceklerdir.
Organik hayvancılık desteği kapsamında arı yetiştiricisine arılı kovan başına 10-15 lira verilecek.
- 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için 350-600 lira destek verilecek. - Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum,
Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara ilave 100 lira destek ödemesi yapılacak.
Dişi manda ve malak (yavrusu) için 250 lira destek ödenecek.
- Küçükbaş hayvancılığı desteklemek için çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5 bin lira olarak ödenecek.
- Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliğinde, anaç koyun keçi başına 25 lira, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta anaç tiftik keçilerine ilave 20 lira ödeme yapılacak.
- Yerli tosunları mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, hayvan başına 250 liraya kadar destek ödemesi yapılacak.
- Oğlak tiftiğinin kilogramına 30 lira, anamal tiftiğin kilogramına 28 lira ve tali tiftiğin kilogramına 20 lira ödeme yapılacak.
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