2019 Buzağı destekleri ne zaman ödenecek? Geçtiğimiz yıldan kalan buzağı desteklerinin henüz yatırılmadığını belirten vatandaşlar buzağı destek ödemeleri hakkında araştırma yapıyor. 2020 yılında devlet tarafından üreticilere ve hayvancılara binlerce lira destek verilmeye devam edilecek. Peki, buzağı destekleri ne kadar olacak? 4 ay ve üzeri buzağının yanı sıra, soy kütüğüne kayıtlı buzağına da destek verilecek. İşte, 2020 yılında hayvancılığa verilecek destekler!