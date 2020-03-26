2020 yılı devlet destekleri vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Bu bağlamda hibeler araştırılıyor. Özellikle mazot, gübre ve fındık teşvik ücreti ne kadar olacak? Destekler bildiğimiz gibi Ziraat Bankası şubelerine yatırılıyor. İnternet üzerinden tarım hibe destekleri sorgulaması yapabilirsiniz. Tarımsal destekler ve hibeler, koyun hibe desteği, büyükbaş hayvancılık, ilaç, mazot, yem gibi konularda verilmektedir. Destekleme almak için gerekli şartları taşıyanlar 2020 yılında da başvurularını yapabilirler. Fındık desteği dekara 170 lira olacak. Bu yıl ilk kez dane zeytine prim verilecek. Havza bazlı üretimde tane zeytine kilo başına 15 kuruş ödenecek. Peki mazot, gübre fındık teşvik miktarı ne kadar olacak? Detaylar takvim.com.tr adresinde sizlerle
1-Asgari ücret üzerinden
Patrona sağlanan asgari ücret desteği bu yıl da sürüyor. İşçi sayısına bakılmadan tüm işyerleri için geçerli olan bu destek, 75 lira olarak uygulanıyor. 2019'da 500'den fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde işçi başına 150 lira asgari ücret desteği verilmişti.
2-Kadına ayrıcalık
Özel sektörde bu yılın sonuna kadar işe alınan 18-29 yaş arası erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar ve meslek belgesi olan sigortalıların sigorta prim işveren paylarının tamamı devlet tarafından ödeniyor. Ödeme süresi 6 aydan 4 yıla kadar değişiyor ve bu destekler İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Bu yıl işçi başına ödenecek destek tutarı 603 lira ila 4.525 lira arasında değişiyor.
3-İşsizlik maaşı alanlar
İşsizlik maaşı alan bir kişiyi işe yerleştiren patrona, işsizlik maaşının kalan süresi boyunca prim teşviği sağlanıyor. Böylece asgari ücretle çalıştırılan bir işçi için aylık verilen katkı 985 lira oluyor. İşsizlik maaşı maksimum 10 ay. 2'nci ayda işçiyi alanlara 8 ay boyunca (8x985=7.880 TL) destek sağlanacak.
4-Engelli işçi çalıştıran
Özelde çalıştırılan engelli sigortalıların asgari ücrete göre hesaplanan SGK prim işveren hissesi bütçeden karşılanıyor. 2020 yılı için de bu desteğin en düşük tutarı 603 lira.
5- Sosyal hizmet alan çocuklar
Bu çocukların istihdamını gerçekleştiren patronlara 5 yıl boyunca asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta prim desteği sağlanıyor. Kişi başına aylık katkı en az 1.103 lira.
6- Sosyal yardım alanlara
Son 1 yılda düzenli nakdi sosyal yardımlardan yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşayan işsiz kişiyi işe alanlara 12 ay süreyle işçi başına aylık en az 603 lira sigorta prim desteği sağlanıyor. Bu destek maaşa göre 1.700 liraya kadar çıkıyor.
7- İşbaşı eğitimle istihdam
İşi pratik uygulamayla atölye ve fabrikalarda öğrenenlere önemli destekler var. Destek süreleri sektörlere göre değişiyor. İşbaşı eğitim programını tamamlayanları üç ay içinde işe alan patronların asgari ücret üzerinden ödemeleri gereken primlerinin tamamı devlet tarafından karşılanıyor. Teşvik süresi imalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay.
8- Prim indirimi
İşverenlere çalıştırdıkları sigortalı için ödedikleri primlerde 5 puanlık indirim sağlanıyor. Bunun için aylık prim ve hizmet belgesinin SGK'ya süresinde bildirilmesi şart. Ayrıca primlerin de zamanında ödenmesi gerekiyor. Kayıt dışı işçi çalıştıranlar, prim veya idari para cezası olup da ödemeyenler bu haktan yararlanamaz. Bu yıl işçi başına uygulanan indirimin TL karşılığı 147-1.103 lira arasında.
9-Genç girişimcilere
18-29 yaş arasındaki gençlere iş kurmaları halinde vergi ve prim teşviği sağlanıyor. Prim teşviği aylık 1.015 lira, yıllık 12 bin 184 lira. Bu genç girişimcilerin üç yıl boyunca da yıllık kazançlarının 75 bin liraya kadar olan kısmı vergiden muaf. Böylece yıllık 15 bin 700 liralık ek kazanç sağlanabiliyor.
10-Bağkurlu da yararlanabilir
Primini düzenli ödeyen Bağkurlu esnafa da yüzde 5 prim indirimi uygulanıyor. Bundan isteğe bağlı sigortalılar da yararlanabiliyor. 2020 içinde bu indirimi alanlar 147 lira ila 1.103 lira arasında avantaj sağlıyor.
Fındık desteği ne kadar?
Fındık desteği dekara 170 lira olacak. Bu yıl ilk kez dane zeytine prim verilecek.Havza bazlı üretimde dane zeytine kilo başına 15 kuruş ödenecek. Ayrıca zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu için de dekara 100 lira verilecek. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale destekleme primi 5 kuruştan 10 kuruşa çıkarıldı. Süs bitkisi, tıbbi aromatik bitki gibi iyi tarım uygulamaları desteği dekar başına 10 ile 150 lira arasında değişecek. Yerli tohum teşvik edilecek. Sertifikalı patates tohumu kullanana 80 lira destek verilecek.
2020 Hayvancılık Destekleri
2020 yılında hayvancılık konusunda verilecek olan destekler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
4 Ay ve Üzeri Buzağı ve malak 350
Soykütüğüne kayıtlı buzağı desteklemesi 500
Döl Kontrolü 50 (ek)
Yetiştiricilik Bölgesi İlleri 200 (ek)
Anaç Manda 250
Soy kütüğüne kayıtlı manda 400
Malak 150
Soy kütüğüne kayıtlı Malak 400
Sürü yöneticisi desteği 01 Ocak ve 31 Aralık tarihleri için toplamda 5 bin TL
Koyun-Keçi 25 TL/baş
Tiftik 30 TL/baş
Soğutulmuş Manda, koyun-keçi, İnek sütü Bakanlık tarafından her yıl belirlenir.
Her bir sığır için Bakanlık tarafından her yıl belirlenir.
Tohum (kutu) 70 TL/adet
Yaş koza 50 TL/kg
Arılı kovan 10 TL/adet
Ana arı 15 TL/adet
Damızlık ana arı 40 TL/adet
4 ay ve üzeri buzağı : 2. dönem başvuruları istenilen tarihler arasında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri kanalı ile alınacaktır.
Soy kütüğüne kayıtlı buzağı: 2. dönem başvuruları belirlenen tarihler arasında alınacak olup başvurular Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği' ne yapılacak.
Malak desteklemesi : 150 TL destek için İl ve İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlükleri' ne 400 TL destek için Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği' ne üye olanlar birliklere başvuru yapabileceklerdir.
Hibe yağmuru
Organik hayvancılık desteği kapsamında arı yetiştiricisine arılı kovan başına 10-15 lira verilecek.
- 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için 350-600 lira destek verilecek. - Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum,
Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara ilave 100 lira destek ödemesi yapılacak.
Dişi manda ve malak (yavrusu) için 250 lira destek ödenecek.
- Küçükbaş hayvancılığı desteklemek için çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5 bin lira olarak ödenecek.
- Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliğinde, anaç koyun keçi başına 25 lira, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta anaç tiftik keçilerine ilave 20 lira ödeme yapılacak.
- Yerli tosunları mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, hayvan başına 250 liraya kadar destek ödemesi yapılacak.
- Oğlak tiftiğinin kilogramına 30 lira, anamal tiftiğin kilogramına 28 lira ve tali tiftiğin kilogramına 20 lira ödeme yapılacak.
- İpek böceği yetiştiricisine destek kapsamında yaş kozanın kilogramına 60 lira ödeme yapılacak.
- Geleneksel kıyı balıkçılığının desteklenmesi için
10 metreden küçük balıkçı gemilerine 750 lira ile 1.250 lira arasında destek verilecek.
Hibe nedir?
Hibe Nedir? Kredi konularında, yaşam içerisinde, özellikle ekonomide sıkça duyulan terimlerden biri de, "hibe" olarak tabir edilen bir terimdir. Günümüzde birçok kişi bu terime kulak aşinası olsa da, anlamını bilmemekte veyahutta "Hibe nedir?" gibisinden bir soru sormamaktadır.
Hibe, herhangi bir malın, değerin vb. unsurların, herhangi bir bedel beklemeden, ilerleyen süreçlerde herhangi bir ödeme talep etmeksizin, başka bir kişiye devredilmesi anlamına gelmektedir. Hibenin başka bir adı da bağış olarak bilinmektedir.
Hibe edilen bir hakkın, geri alınması söz konusu olmamaktadır. Sadece hibe edilen malın yeni sahibi, bu malı tekrar eski sahibine kendi rızasıyla yine hibe ederse, bu şekilde bir geri alınması gündeme gelebilir. Öte yandan hibe edilen bir malın, ilerleyen dönemlerde geri alınması ise bazı şartlara bağlı olabilmektedir. Hibe edilen mal, yeni sahibine geçtikten sonra, yeni sahibinin vefat durumu nedeniyle hibe edilen malın geri alınması söz konusu olabilmektedir
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