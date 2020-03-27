KOYUN VE KEÇİ DESTEĞİ

Keçi ve koyun destekleri kapsamında hayvan başına 25 TL destek verilmektedir. Geçmiş dönemde 15-90 aylığa kadar verilen destekler 15-120 aya çıkartıldığı biliniyor. Bu desteklemelerden yararlanmak isteyen işletme sahipleri, üyeliğin yer aldığı İl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricilikleri Birlikleri'ne başvuru yapılması gerekiyor. 80 ilde 196.116 yetiştirici için 580 milyon TL Anaç Koyun Keçi destekleme ödemeleriyse 27 Mart 2020 tarihi itibariyle ödenecek.

ARICILIK DESTEĞİ

Arıcılıkla uğraşan üreticilere kovan adeti 10 TL, ana arı adet fiyatı 15 TL, damızlık ana arı adet fiyatıysa 40 TL olarak belirlenmiştir. Bu desteklerden yararlanacak olan üreticilerin 3 yıl boyunca arıcılık faaliyetini sürdürmesi gerekiyor.