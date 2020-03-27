Tarımsal destek ödemeleri başladı mı? Mazot, gübre, hububat, baklagil destek ödemeleri için üreticilere binlerce lira ödeme yapılacak. Böylelikle üreticiler rahat bir nefes alacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin TL'lik destek ödemelerinin 27 Mart Cuma günü başlayacağını duyurmuştu. Peki, tarımsal destek ödemeleri başladı mı? İşte yanıtı!
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ SAAT KAÇTA YATACAK?
Ödemeler bugün saat 18:00'den sonra üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Ödemeler TCKN son hanelerine göre yatırılacak.
KİM NE KADAR DESTEK ALACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; mazot gübre, anaç koyun keçi, hayvan hastalık tazminatı ve tiftik keçileri için desteklerin 27 Mart 2020 tarihi itibariyle ödeneceği kaydedildi. Bu bağlamda;
Hububat baklagil desteği 14 ilde 35.034 üretici için 120 milyon TL,
Mazot gübre 20 ilde 553.326 üretici için 1.145 milyar TL,
Dane mısır 6 ilde 9485 üretici için 20 milyon TL,
Anaç koyun keçi 80 ilde 196.116 yetiştirici için 580 milyon TL,
Hayvan hastalık tazminatı 68 il 686 yetiştirici 16.2 milyon TL,
Tiftik keçilerine ilave destek 3 il ve 131 yetiştirici 226 bin TL ödeme yapılacak.
BUZAĞI DESTEĞİ NEDİR?
Buzağı destekleri 81 ilde geçerli bir destekleme olmakla bu tutar normal buzağılar için 350 TL,
Soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için 500 TL,
Döl kontrollü buzağılar için hayvan başına 50 TL destek sağlanmaktadır. Buzağı desteklerine başvurular;
Kooperatife kayıtlı üyeler için üye oldukları üst birliklerden,
Soy kütüğüne kayıtlı bulunan kişiler Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nden,
Hiçbir üyeliği olmayanlar ise İl veya İlçe Müdürlükleri üzerinden başvurularını yapabilecektir.
MALAK DESTEKLEMELERİ
Malak desteklemesinin ikinci dönem başvurusu 1 Haziran-1 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak ve ikinci dönemde bu tutar hayvan başına 400 TL olmaktadır. 2. dönem başvuruları Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği üzerinden yapılacaktır.
SÜT PRİMİ
Manda, keçi ve ineklerden edilen sütün soğulmuş hale gelinceye kadarki süreç için süt prim destekleri sağlanıyor.
KOYUN VE KEÇİ DESTEĞİ
Keçi ve koyun destekleri kapsamında hayvan başına 25 TL destek verilmektedir. Geçmiş dönemde 15-90 aylığa kadar verilen destekler 15-120 aya çıkartıldığı biliniyor. Bu desteklemelerden yararlanmak isteyen işletme sahipleri, üyeliğin yer aldığı İl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricilikleri Birlikleri'ne başvuru yapılması gerekiyor. 80 ilde 196.116 yetiştirici için 580 milyon TL Anaç Koyun Keçi destekleme ödemeleriyse 27 Mart 2020 tarihi itibariyle ödenecek.
ARICILIK DESTEĞİ
Arıcılıkla uğraşan üreticilere kovan adeti 10 TL, ana arı adet fiyatı 15 TL, damızlık ana arı adet fiyatıysa 40 TL olarak belirlenmiştir. Bu desteklerden yararlanacak olan üreticilerin 3 yıl boyunca arıcılık faaliyetini sürdürmesi gerekiyor.
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